Netflix 高管解读财报：涨价导致拉美业务增长暂缓，《鱿鱼游戏》《纸钞屋》等进一步推动增长

北京时间 10 月 20 日早间消息，美国视频流媒体服务提供商 Netflix 今日公布了 2021 财年第三季度财报。

财报显示，该公司第三季度营收为 74.83 亿美元，与去年同期的 64.36 亿美元相比增长 16.3%；净利润为 14.49 亿美元，与去年同期的 7.90 亿美元相比增长 83.4%。

财报发布后，Netflix 联席 CEO 里德・哈斯廷斯（Read Hastings），联席 CEO 和首席内容官泰德・萨兰多斯（Ted Sarandos），首席运营官和首席产品官格雷格・彼得斯（Greg Peters），CFO 斯宾塞・纽曼（Spencer Neumann）和投资者关系副总裁斯宾塞・王（Spencer Wang）等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答富达投资分析师 Nidhi Gupta 提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

Nidhi Gupta：公司本财季付费用户数增长超出预期，可否请管理层解读一下其中的原因？

斯宾塞・纽曼：三季度的表现还是符合我们此前预期的，我们认为疫情引起的运营情况波动进入尾期，其中包括了疫情所带来的 2020 年全年的增长前移和制作延迟，三季度的整体情况非常顺利，跟上半年类似，用户流失率依然处在低水平，并且跟 2020 年和 2019 年疫情前相比都出现下降，用户留存率也非常不错。虽然每位用户的观看时间相比 2020 年三季度出现小幅下降，但是同比 2019 年，收视量还是出现提高。9 月份的增长一如既往非常不错，希望这一势头能在我们推出新作品之后得以延续，包括此前所提到的重磅剧集《鱿鱼游戏》（Squid Game）和《纸钞屋》（La Casa de Papel）第五季第一集，当然也包括很多其他节目《好想做一次》（Never Have I Ever），《他是一切》（He’s All That），《栗子人杀手》 （The Chestnut Man）和《哥本哈根情缘》（Copenhagen）等等，这些剧目都将进一步推动公司增长。

Nidhi Gupta：可否请管理层分析一下公司在拉美地区的增长放缓的原因，以及如何展望该地区业务未来增长？

斯宾塞・纽曼：是的，拉美业务在三季度的增长相对较弱，三季度我们在巴西市场提高了付费价格，跟预期一样，这类举动会在短期令增长放缓，但是正如格雷格所言，我们的价格调整会为用户带来更多价值，对公司的长期增长是有好处的。我们也提到了拉美和美加（UCAN）地区相比其他地区而言更为成熟，市场渗透率也更高，因此取得增长也需要付出更多努力，但是我们认为这些地区未来还有很长的增长时期。

泰德・萨兰多斯：我们希望制作拉美地区用户喜欢的剧目，以驱动公司的增长，包括新一季的《街角少年》（Sintonia），来自我们在该地区的最大市场巴西，还有墨西哥出品的剧集《路易斯・米格尔》（Luis Miguel），新一季也即将播出，这些节目也将有力助推公司在该地区的增长。