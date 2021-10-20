Facebook 同意支付 1425 万美元，了结美国就业歧视诉讼

10 月 20 日早间消息，美国政府官员周二表示，Facebook 已经同意支付最多 1425 万美元（约 9162.75 万元人民币），以了结政府对这家社交媒体公司发起的民事指控，内容是其歧视美国工人，以及违反联邦政府的招聘相关规定。

与这两项指控相关的和解是由美国司法部和劳工部对外宣布的，并得到了 Facebook 的证实。美国司法部在去年 12 月提起诉讼，指控 Facebook 偏向于招聘临时工，其中包括持有 H-1B 签证的外国人，此类签证被科技公司广泛使用，能让公司临时雇用外国工人来从事特定的专业职业。

美国司法部民权司助理总检察长克里斯汀・克拉克（Kristen Clarke）表示，政府方面与 Facebook 达成的和解协议具有历史性意义。

克拉克在接受电话采访时称：“这是在《移民和国籍法》（Immigration and Nationality Act）反歧视条款 35 年的历史上，民权司收回的最大一笔民事罚款。”《移民和国籍法》是美国主要的一部移民法，禁止因工人的公民身份或移民身份而对其有所歧视。

此案的核心是，Facebook 被指使用所谓的永久劳工认证，也就是 PERM（Program Electronic Review Management Process，劳工证电子申请管理系统）计划。

美国政府表示，Facebook 拒绝招聘或雇佣美国工人从事根据 PERM 计划为临时签证持有者保留的工作，并指责 Facebook 从事了“潜在的违反监管规定的招聘行为”。

根据和解协议，Facebook 将支付 475 万美元的民事罚款，外加最多 950 万美元给符合条件的利益受损者，政府表示这些利益受损者遭受了歧视性招聘行为。

Facebook 发言人表示：“虽然我们坚信自己在 PERM 实务方面达到了联邦政府的标准，但我们已经达成协议以结束正在进行的诉讼，并将推进我们的 PERM 计划。”该发言人还补充称，Facebook 打算“继续专注于从美国和世界各地招聘最好的建设者”。

在上述和解协议达成之际，Facebook 正面临着美国政府对其他商业行为越来越严格的审查。

本月早些时候，Facebook 遭到了美国国会议员的严厉批评，原因是该公司的前员工和举报人弗朗西斯・豪根（Frances Haugen）指责称，Facebook 在追求更高利润的同时罔顾用户安全。豪根已经向国会调查人员提交了数千份文件，而人们担心 Facebook 的行为损害了儿童的心理健康，并加剧了社会分裂。

就 Facebook 而言，该公司则已否认存在任何不当行为。

美国司法部在周二的和解协议中表示，Facebook 使用了旨在阻止美国工人求职的招聘流程，比如要求只能通过邮件提交申请，拒绝考虑申请职位的美国工人，以及只聘用临时签证持有者等。

美国劳工部今年对 Facebook 尚待处理的 PERM 申请进行了审计，并发现该公司在招聘方面存在其他一些令人担忧的问题。

“Facebook 不能凌驾于法律之上。”美国劳工事务律师希玛・南达（Seema Nanda）在接受采访时表示，并补充称美国劳工部“致力于确保 PERM 流程不会被雇主滥用 —— 无论其规模和业务覆盖范围有多大。”