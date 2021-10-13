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美参议员要求扎克伯格保留与 Facebook 吹哨人证词有关的文件

2021/10/13 6:50:00 来源：新浪科技 作者：唐风 责编：问舟
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北京时间 10 月 13 日早间消息，美国国会参议院商务委员会（Senate Commerce Committee）主席玛丽亚・坎特维尔（Maria Cantwell）周二发声，要求 Facebook CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）保存与上周该公司“吹哨人”弗朗西斯・豪根（Frances Haugen）证词有关的所有文件。

“（豪根的）证词引发了人们对 Facebook 是否误导公众、联邦监管机构和参议院商务委员会的严重担忧。”身为民主党人的坎特维尔表示。“参议院商务委员会将继续监督并努力推动立法以保护消费者隐私、改善数据安全，并加强联邦执法以解决数字危害的问题，这正是我们召开这些听证会的主题。”

她要求 Facebook 保存豪根提到的 Facebook 内部研究文件，以及 Facebook 对该研究的评估；排名或组合系统；改变这些排名系统的实验或建议，以及 Facebook 平台对 18 岁以下儿童和青少年的影响。

Facebook 尚未对相关置评请求作出回应。

上周，参议院商务委员会对 Facebook 提出严厉批评，指责扎克伯格一味追求更高利润而罔顾用户安全，并要求监管机构调查“吹哨人”豪根对这家社交媒体公司损害儿童心理健康和煽动分歧言论的指控。

扎克伯格则为该公司提出辩护，称这些指控与 Facebook 的目标不符。

豪根呼吁，在 Facebook 如何吸引用户关注，从而为广告商创造足够的机会来接触用户的问题上，该公司应做到公开透明。

豪根曾担任 Facebook 公民错误信息团队的产品经理，她在离开这家市值接近 1 万亿美元的公司时带走了数万份机密文件。

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关键词：马克·扎克伯格脸书

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