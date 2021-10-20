世界首富只是开始，分析师认为马斯克将凭 SpaceX 成首位万亿美元富豪

10 月 20 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 已经凭借特斯拉带来的收益成为世界首富。但美国投行摩根士丹利的分析师认为，要想成为全球首位万亿美元富豪，马斯克需要更多借助旗下太空公司 SpaceX，而不是先前被看好的电动汽车公司。

美国当地时间周二，摩根士丹利分析师亚当・乔纳斯 (Adam Jonas) 在致投资者的研究报告中写道：“从火箭、飞船和配套基础设施方面来看，SpaceX 正在挑战任何先入为主的观念，包括什么是可行的，以及可能的时间框架。”

SpaceX 已经成为世界上估值最高的私营公司之一，摩根士丹利相信，该公司正在开发的星际飞船将产生更广泛的影响。星际飞船可以完全重复使用，将货物和人类发射到月球和火星上。该公司正在得克萨斯州南部的设施中测试原型，并已进行了多次短途试飞。

乔纳斯在报告中称：“这项技术的发展有可能改变投资者对太空产业的预期。正如一位客户所说：‘在推出星际飞船之前谈论太空，就像在推出谷歌之前谈论互联网一样。’”

在摩根士丹利看来，SpaceX 用其可重复使用的飞船和星链卫星互联网创造了技术发展的“双飞轮”。该行将 SpaceX 的大部分估值建立在星链卫星互联网的盈利潜力上。马斯克此前曾表示，该网络每年可能带来高达 300 亿美元的收入。

乔纳斯说：“我们认为 SpaceX 的发射能力与星链有着千丝万缕的联系，因此在发射能力 (包括飞行频率和有效载荷)、带宽以及发射成本方面的改进，都有助于提高星链的经济效益和规模。同时，星链蕴藏的商机也为发射业务提供了大量‘专属客户’，从而实现了共生发展。”

值得注意的是，摩根士丹利预计，星链项目未来十年将消耗约 330 亿美元资金，并在 2031 年实现现金流为正。摩根士丹利去年预测，SpaceX 将成为价值 1000 亿美元的公司，而当时该公司估值刚刚接近 440 亿美元。

乔纳斯表示：“不止一个客户告诉我们，如果马斯克成为世界上首位万亿美元富豪，不会是因为特斯拉。其他人士则表示，SpaceX 最终可能会成为世界上任何行业中价值最高的公司。”

彭博亿万富翁指数显示，SpaceX 目前在马斯克 2414 亿美元的净资产中所占比例不到 17%。在此之前，该公司在本月早些时候的二次股票发售中估值超过 1000 亿美元。

在牛市情况下，乔纳斯对 SpaceX 的估值为 2000 亿美元。他写道，他认为 SpaceX 是多项业务的综合体，涵盖空间基础设施、地球观测、太空探测和其他业务。其中，“星链”(Starlink) 卫星互联网是他估值的最大贡献者。

马斯克曾被认为将成为世界上第一位万亿美元富翁，但这在很大程度上要归功于特斯拉的预期股价表现。去年开始的特斯拉热潮让马斯克的净资产飙升，而且涨势仍未减弱。仅在周一，马斯克的净资产就增加了 66 亿美元。

据计算，马斯克将拥有 SpaceX 约半数股权，因此该公司在将其创始人送上“全球首位万亿美元富豪”宝座的道路上将发挥重要作用。