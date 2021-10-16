马斯克财富暴涨至 2300 亿美元，等于比尔盖茨与巴菲特之和

10 月 16 日消息，特斯拉与 SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 早已跻身世界亿万富翁的行列，并且排名不断提升。如今，马斯克成为世界上最富有的人，其净资产相当于比尔・盖茨（Bill Gates）和沃伦・巴菲特（Warren Buffett）的总和。

彭博亿万富翁指数 (Bloomberg Billionaire Index) 显示，截至美国当地时间周五上午，现年 50 岁的马斯克净资产为 2300 亿美元。盖茨以 1300 亿美元位居第四位，巴菲特以 1020 亿美元位居第 10 位。

盖茨和巴菲特之前都曾是世界首富。今年 1 月，马斯克首次超过亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos），以 1850 亿美元的净资产成为世界首富。贝索斯自 2017 年以来始终保持着这一头衔。

马斯克今年的财富增加了 600 多亿美元，这要归功于特斯拉股票的强劲表现，以及最近 SpaceX 的股票二次出售，后者的估值已经超过 1000 亿美元。据报道，SpaceX 二次售股使马斯克的净资产增加了 110 亿美元。

最近，贝索斯成了马斯克的戏弄对象，后者在推特上向他发了一个银牌表情符号。不过，贝索斯仍然是地球上第二富有的人，净资产为 1910 亿美元。

当然，如果盖茨和巴菲特没有进行巨额慈善捐赠，他们在财富榜上的排名可能会更接近马斯克。多年来，两人都向慈善事业捐赠了数百亿美元，而马斯克则因没有捐赠更多财富而经常受到批评。

马斯克此前曾表示，他更愿意在捐款时保持匿名。今年早些时候，他曾要求推特用户就他的捐款方式提供“批判性反馈”。

今年，马斯克还承诺捐赠 1.5 亿美元，其中包括为减少碳排放挑战赛提供 1 亿美元奖金，媒体估计这个数字比他之前所有的慈善捐赠都要多。