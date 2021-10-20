飞傲 FA7S 六单元动铁耳机发布：标配单晶铜镀银线，2199 元

IT之家 10 月 20 日消息，飞傲于 10 月 19 日正式发布了 FA7 耳机的换代版：FA7S。这款耳机采用了全新的外观设计，单边内置六单元动铁，标配可换插头的单晶铜镀银线，售价 2199 元。

飞傲 FA7S 外壳采用 316L 不锈钢制造，采用圆柱形的经典设计，面盖采用不锈钢拉丝工艺。耳机面盖拥有三等分镂空，可以看到内部的滤网，表明了耳机的半开放式结构。该产品在后腔加入声学阻尼系统，利用腔体和单元共同调音，保证气流动态平衡，听感自然舒适。

音质方面，耳机配备六单元楼氏动铁系统，三分频设计，两两一组，并具有独立导管。产品采用物理 + 电子分频设计，最终的曲线频响范围更广，全频段表现更佳。

IT之家了解到，飞傲此款耳机标配高纯度单晶铜镀银线，每股 19 支线基，共有 8 股，线基采用利兹结构单独绝缘。值得注意的是，这款线材采用直插旋钮式可换音频插头设计，用户可以自由选择使用 3.5mm、2.5mm、4.4mm 接口。

飞傲 FA7S 耳机配备透明收纳盒，以及多种耳塞套等配件，此外还具有 Hi-Res 小金标认证。

这款耳机喇叭阻抗 18Ω，频响范围达 10Hz-40kHz，灵敏度 111dB，从参数上看比较好推。耳机售价 2199 元，目前已经开售。