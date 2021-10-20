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全新 Redmi Watch 2 将与 Redmi Note 11 同场发布，今晚 8 点开启预售

2021/10/20 15:24:33 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 20 日消息，今日，小米官宣 Redmi Note 11 系列手机将于 10 月 28 日 19:00 正式发布。

据 Redmi 官方微博，全新 Redmi Watch 2 将与 Redmi Note11 同场发布

Redmi 官方还称，Redmi Watch 2 在屏幕、运动、健康、颜值、体验、充电等方面都有升级。Redmi Watch 2 将于今日晚间 8 点开启订金预售

IT之家了解到，在 10 月 28 日的发布会上，Redmi 将推出 Redmi Note 11 系列，该手机将采用平直边框设计，拥有 3.5mm 耳机插孔，具备 JBL 双扬声器，同样将在今晚 8:00 开启预售。

Redmi Watch 小方屏在去年 11 月发布，该智能手表采用北欧风设计，搭载了 1.4 英寸 323PPI 高清屏，支持 7 种运动模式，小爱同学、多功能 NFC，拥有 7 天续航，最长 12 天待机时间。

▲ Redmi Watch 小方屏

Redmi Watch 小方屏支持三项监测功能，包括心率监测、睡眠监测和有效站立监测能，同时还支持呼吸训练功能。该智能手表的售价为 299 元。

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