富士康：2024 年前将在欧洲、印度和美国建设电动汽车工厂

10 月 20 日消息，周三，富士康董事长刘扬伟表示，该公司将在 2024 年之前在欧洲、印度和北美/南美建设电动汽车工厂。

过去 10 年，随着 iPhone 和智能手机市场的增长，富士康的业务一路飙升。如今，该公司将电动汽车列为其增长战略的关键组成部分。该公司的目标是，在 2025 年至 2027 年之间，为全球 10% 的电动汽车提供零部件或服务。

富士康的目标是成为全球电动汽车市场的主要参与者，并已与电动汽车制造商菲斯克（Fisker）、泰国石油和天然气集团 PTT 达成协议。

今年 5 月份，菲斯克表示，它已与富士康达成汽车组装协议，计划于 2023 年第四季度开始在美国建造工厂、制造汽车。

今年 9 月份，PTT 与富士康签署了一项合资企业协议。该合资企业将在未来 5 至 6 年内投资 10 亿至 20 亿美元在泰国东部经济走廊特区建造一座工厂，该工厂将采用富士康的先进技术生产完整的电动汽车。

最近，富士康宣布，它将以 2.3 亿美元的价格从电动卡车初创公司 Lordstown Motors 手中收购位于俄亥俄州的前通用汽车工厂。这笔交易预计将在未来 6 个月内完成。

外媒报道称，富士康通过收购 Lordstown Motors 位于俄亥俄州的工厂进入美国电动汽车市场。通过这笔交易，富士康可获得北美的一家工厂，可以在那里打造自己的开源电动汽车平台，并为包括菲斯克在内的合作伙伴提供代工服务。

周三，富士康董事长刘扬伟表示，其将在美国建设的一家新工厂将服务于南美市场，但最终可能会设在墨西哥。墨西哥已成为汽车供应链的重要枢纽，也是富士康的一个关键制造基地。