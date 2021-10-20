不只 Model Y 和电动皮卡，特斯拉得州超级工厂还有望生产 Model 3

10 月 20 日消息，据国外媒体报道，自特斯拉确定在得克萨斯州奥斯汀建设超级工厂以来，特斯拉在财报中就表示，这一工厂在建成之后将用于生产跨界运动型多用途电动汽车 Model Y 和电动皮卡 Cybertruck。

▲ 正在建设的特斯拉得克萨斯超级工厂

但从外媒最新的报道来看，这一正在建设、准备开始生产 Model Y 的特斯拉超级工厂，还可能会用于生产 Model 3。

外媒报道特斯拉得克萨斯超级工厂有望用于生产 Model 3，源自特斯拉官网新推出的制造页面，披露了目前旗下 6 座主要工厂建成之后将生产的车型。

对于正在建设的得克萨斯超级工厂，外媒发现特斯拉最开始披露的是预计 2021 年建成之后将用于生产 Cybertruck、Model 3 和 Model Y。但很快特斯拉就对页面进行了更新，显示的得克萨斯超级工厂只用于生产 Cybertruck 和 Model Y，没有了 Model 3 的身影。

目前还不清楚得克萨斯超级工厂计划生产车型中出现 Model 3，是特斯拉方面网站更新人员的失误造成的，还是特斯拉有意为之。

外媒在报道中表示，特斯拉官网制造页面的这一变化，预示着得克萨斯超级工厂，可能会用于生产 Model 3。

此外，外媒在报道中还提到，在 2020 年二季度的财报分析师电话会议上，特斯拉 CEO 马斯克曾提到，他们将在北美东部建设一座大型工厂，这一工厂将用于生产电动皮卡 Cybertruck、电动卡车 Semi，也将为北美东部生产生产 Model 3 和 Model Y。按他当时的表态，他们在北美的下一座工厂，就将用于生产 Model 3，只不过当时特斯拉还未确定在北美的下一座工厂会建在奥斯汀。