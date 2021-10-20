美的集团回应“在欧拉系统是否也会有应用”：目前尚无这方面的信息

IT之家 10 月 20 日消息，10 月 14 日，美的集团发布了美的物联网操作系统 1.0。这也是首个基于鸿蒙 OpenHarmony 2.0 的全场景智能家居操作系统，由美的与开放原子开源基金会合作推出。

今日，针对投资者“美的集团之前表示在鸿蒙上已经 102 款应用了，那么在欧拉系统会不会也有应用”的提问，美的集团在互动平台表示，目前尚未有这方面的信息。

IT之家了解到，美的物联网操作系统 1.0 具有跨平台、分布式、开放性的特点，支持即插即用的统一平台，不用每个家电产品都配一个 App。

今年 6 月，美的表示，与鸿蒙系统已有合作。截至 2020 年 12 月底，美的通过生态合作为用户提供更多的增值服务和跨场景体验，搭载鸿蒙系统的美的家电已有 7 个品类、12 款产品上市。

美的集团表示，用户通过搭载鸿蒙系统的手机 ，可实现最快 3 秒配网美的家电。此前发布的 COLMO EVOLUTION 柜机、COLMO EVOLUTION 挂机，以及 COLMO 纳水方舟 AI 除湿机，也搭载了 HarmonyOS 智能终端操作系统。

开放原子开源基金会数据显示，截至 8 月中旬，OpenHarmony 已有核心代码共建单位、社区 559 个；应用开发者 299186 人；累计开发代码 6296224 行；合作单位 1200 家；在售商用产品 50 余种。