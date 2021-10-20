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魅族双 11 活动正式启动：18s 系列、18X、18 系列至高可省 1100 元

2021/10/20 16:31:02 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 20 日消息，据魅族官方微博，魅族宣布双 11 活动正式启动，新品连台，款款而来，款款精彩。

魅族 18、18s 系列和 18X 手机预售至高省 1100 元，还可享 24 期免息。

从海报中可以看到，此次双 11 活动除了优惠政策外，新品上新也位列其中

在十月底和十一月初，魅族将有六款新品与我们见面。在官宣的海报中，我们可以发现六款即将发布的新品对应了六个图形元素，每个元素似乎都蕴含着新品的一些信息，究竟是手机还是周边产品，我们拭目以待。

除了新品，魅族双 11 上新季还为我们准备了诚意满满的优惠政策，魅族 18s 系列、18X、18 系列至高可省 1100 元，同时还能享受最多 24 期免息政策。

魅族 POP Pro、魅族 PANDAER 重塑系列、Lipro LED 智能灯具等产品也有着丰富的特惠活动，将在魅族商城、魅族天猫官方旗舰店、魅族京东自营旗舰店、魅族苏宁易购自营旗舰店、魅族抖音小店等全平台同步上线。

IT之家了解到，魅族在 9 月 22 日举行了有点东西秋季新品发布会，正式发布了魅族 18s、魅族 18s Pro 和魅族 18X 三款手机。

魅族 18s 系列搭载最新的骁龙 888Plus 5G 旗舰处理器，配备超声波屏下指纹解锁，拥有 2K+120Hz 四面微弧屏等。魅族 18X 搭载高通骁龙 870 芯片，采用 FHD+ 分辨率 120Hz 自适应 OLED 屏。

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关键词：魅族魅族 18s双11

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