富士康电动汽车平台 10 月加入 48 家新成员，累计已达 1982 家

10 月 20 日，据证券时报 e 公司报道称，截至目前，富士康电动汽车平台 MIH 成员已达 1982 家，10 月新加入成员 48 家，分布于全球 48 个国家和地区。其中，宁德时代、共达电声、比亚迪电子、艾华集团、工业富联、国光电器等 AH 股公司为 MIH 成员，此外北汽蓝谷以及吉利汽车母公司吉利控股集团有限公司均为富士康汽车生态圈合作伙伴。

10 月 18 日，富士康母公司鸿海在中国台湾地区举办科技日活动上，正式发布 Model C、Model E、Model T 三款电动汽车，车型分别轻型 SUV、豪华轿车、巴士，均基于鸿华先进公司自主平台打造。

近日，《电子时报》也曾报道指出，已有多家 IC 设计公司成为富士康电动汽车平台 MIH 平台成员，包括联发科、瑞昱半导体、凌阳创新科技、联咏科技、奇景光电以及鸿海子公司普诚科技、天钰科技。消息人士称，汽车芯片订单或最早在 2022 年开始贡献收入。

据悉，富士康正在寻求新的收入来源，以应对智能手机行业的放缓，其押注于 MIH 的开放平台，以推动其电动汽车业务的增长。这个可定制的平台包括底盘、电子架构和自动驾驶支持，旨在缩短汽车制造商生产新电动汽车所需的时间和资源。

富士康董事长刘扬伟曾表示：“人们对电动汽车行业的兴趣和奉献正在上升，我认为整个电动汽车行业将在 2024 年起飞，这比我之前的估计早了一年，因为许多厂商将在那一年推出他们的电动汽车。”他补充说，富士康的目标是到 2025 年全球使用 MIH 平台设计的电动汽车占 10%。