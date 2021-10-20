变废为宝助力星际探索，太空垃圾变航天飞机燃料

北京时间 10 月 20 日消息，据国外媒体报道，太空垃圾越来越多已经引起科学家们的担忧，现在终于有人提出了把太空垃圾转变为宝贵的资源的可行性做法，结束人类发射“即用即弃”卫星的日子。

南澳大利亚航天工业初创公司 Neumann Space 能够将地球轨道上的每一块废金属垃圾都变成潜在的航天飞机燃料。

除此之外，Neumann Space 与全球多家企业展开合作，设法以低成本和高效的方式回收地球轨道上的太空垃圾，并由此作为新太空工业的基础。

就在周三（当地时间 10 月 20 日）当天，在科罗拉多矿业学院主办的一次国际演说上，科学家们详细介绍了将太空垃圾“变废为宝”的宏图远志。

Neumann Space 将其弧焊式推进器带到了演说现场。

Astroscale 公司详细说明了它如何收集和移动“死卫星”及其碎片。Astroscale 是一家为长期轨道可持续性提供空间碎片清除服务的公司。该公司的使命是通过开发可扩展和创新的在轨技术来积极促进空间环境的可持续利用，以便安全地消除轨道上最具威胁性的碎片。

Nanoracks 公司解释了它是如何将打捞到的太空垃圾熔炼成纯金属锭的。NanoRacks 是一家为国际空间站提供解决硬件方面的服务的公司。

把上述三大创新项目组合在一起，就能使太空探索中的一项重大挑战（如何将物品送入太空轨道）难度大大降低。

Neumann Space 首席执行官埃尔韦・阿斯提尔（Herve Astier）在演讲会上表示，使用由废旧金属制成燃料的火箭推进器将在明年进行首次概念验证测试。它将作为澳大利亚 SpIRIT 任务的一部分进入太空轨道。