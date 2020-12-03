欧洲启动全球首个太空垃圾清理任务：计划捕获一块约 100 公斤重的太空垃圾

IT之家 12 月 3 日消息 据美国《科学》杂志网站 1 日报道，欧洲空间局（ESA）当天与瑞士初创公司 “清洁太空”（ClearSpace）签署了总额为 8600 万欧元的合同，委派该公司制造一款特殊卫星 “清洁太空 - 1”（ClearSpace-1），并于 2025 年发射，捕获一块约 100 公斤重的太空垃圾，这将是全球首个捕获和处理轨道太空垃圾的任务。

欧空局局长 Jan Wörner 在 12 月 1 日的媒体吹风会上表示，ClearSpace-1 代表了首个非示范任务的太空垃圾清除任务。他补充说，“ClearSpace-1”打算回收的有效载荷适配器是一块活动的太空垃圾，这种东西比稳定的目标更具挑战性。

与传统的欧空局合同涉及机构采购和协调任务不同，ClearSpace-1 是一份购买服务的合同：安全清除一块太空垃圾。欧空局官员表示，他们打算通过这次任务帮助建立一个由欧洲工业界主导的新商业部门。

欧空局提供的 8,600 万欧元将得到 ClearSpace 从商业投资者那里筹集的 2,400 万欧元的补充。欧空局发言人 Valeria Andreoni 告诉 SpaceNews，私人筹集的资金中约有 1400 万欧元将用于此次任务，其余 1000 万欧元将留作应急资金。

要取回的 112 公斤重的 “织女星二级有效载荷适配器”（Vespa）位于围绕地球的轨道上，轨道距离约 801×664 公里。之所以选择该物体，是因为它的大小和重量与小型卫星差不多，而小型卫星是 ClearSpace 碎片清除服务的最初目标市场。

重达 500 公斤的 ClearSpace-1 追赶者航天器计划于 2025 年搭乘 Vega-C 火箭发射。该航天器配备了用于导航的相机、雷达和激光雷达，以及四个铰接式触角，旨在捕捉目标物体。

发射后，ClearSpace-1 号航天器将被部署到 500 公里的轨道上进行调试和测试。然后，该航天器将升至目标轨道，进行会合和捕获。在捕获目标物体后，ClearSpace-1 号航天器将把自己和有效载荷拖入破坏性轨道，在大气层中燃烧起来。

ClearSpace 首席执行官 Luc Piguet 表示，在完成 ClearSpace-1 之后，该公司计划进行一系列越来越雄心勃勃的后续任务。该公司的目标是达到一个航天器可以捕获多个物体的程度，这将降低成本，从而使服务更加实惠。

Piquet 表示，ClearSpace 已经与包括 OneWeb 和 Iridium 在内的多家卫星星座运营商进行了接触。不过，该公司尚未收到任何服务承诺。

IT之家了解到，为 ClearSpace-1 提供的 8600 万欧元资金是一年前在西班牙塞维利亚举行的 Space19 + 部长理事会上分配的。这笔资金由作为主承包商 ClearSpaceSA 的母国瑞士牵头，英国、德国、葡萄牙、波兰和瑞典是其他主要出资国。