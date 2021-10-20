玩家将零售版英特尔 12 代酷睿 i9-12900K 全性能核心超频到 5.2GHz

IT之家 10 月 20 日消息，根据B站用户 @热心市民描边怪 发布动态称，自己已经将零售版英特尔 12 代酷睿 i9-12900K 的全性能核心（P 核）超频到了 5.2GHz，并辅以 CPU-Z 的相关截图。

根据 CPU-Z 截图显示，在运行电压 1.385V 的情况下，没有关闭效能核心（E 核），此时 i9-12900K 的全性能核心（P 核）主频达到了 5.2GHz，CPU 功耗为 330W。作为对比的处理器为 AMD 锐龙 9 5950X，可以看到超频后 i9-12900K 的单核性能和多核性能均已超过锐龙 9 5950X。

IT之家了解到，英特尔将于 10 月 28 日 0 点发布第 12 代酷睿 Alder Lake-S 桌面处理器，并于 11 月 4 日开售，届时将发布包含 K 系列和 KF 系列的处理器，并会和主板厂商一同发布支持第 12 代酷睿处理器的 Z690 主板。

英特尔第 12 代处理器 Alder Lake-S 将采用 10nm 制程的 Intel 7 工艺打造，处理器采用大小核设计并支持 DDR5 内存，且与微软新一代操作系统 Windows 11 有特殊优化加成。