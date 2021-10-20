谷歌、Facebook 等科技巨头赢得喘息机会：欧盟两大新法规被推迟

北京时间 10 月 20 日晚间消息，据报道，内部文件显示，欧盟为打击谷歌和 Facebook 等大型科技公司而制定的两部新法规出现延迟，要获得各方批准还需更多时日。

去年 12 月，欧盟委员会公布了《数字服务法案》和《数字市场法案》的草案。这是欧盟近 20 年来在数字领域的首次重大立法，旨在遏制大型科技公司的权力，明确数字服务提供者的责任，并遏制大型网络平台的恶性竞争行为。

其中，《数字市场法案》将为互联网 " 看门人”（拥有市场主导地位的网络公司）列出一份“该做和不该做”的清单，迫使它们与竞争对手和监管机构共享数据，不得不公平地推广自家服务和产品。

而根据《数字服务法案》，谷歌和 Facebook 等平台需要采取更多措施，打击其平台上的非法内容，避免平台被滥用，包括故意操纵平台以影响选举和公共卫生等。

草案规定，如果企业不公平地偏袒自家服务或不遵守其他义务，可能面临高达其年营收 10% 的罚款，甚至是分拆。

最初，欧盟成员国计划在 2022 年春季之前就上述法案达成一致。但如今，一份内部文件（该文件计划在欧盟领导人峰会上发布）显示，这一目标变得更加含糊。这份文件称，希望各成员国能“尽早”达成协议。

上周有报道称，各成员国对这两部法案的条款仍有争议。例如，哪些公司应受到这两部法案的约束。如果门槛太低，一些传统公司可能受到牵连。

分析人士称，即使这两部法案被欧盟委员会、各成员国和欧洲议会批准，欧盟要真正完成立法也需要数年时间。显然，这对于谷歌等大型科技公司而言，无疑赢得了喘息的机会。