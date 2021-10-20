英国竞争与市场管理局对 Facebook 处以 5050 万英镑罚款

IT之家 10 月 20 日消息，英国竞争与市场管理局（CMA）在一份声明中表示，Facebook 违反了 CMA 在调查其收购 Giphy 交易期间发出的一项命令，对该公司处以 5050 万英镑（约 4.45 亿元人民币）罚款。

在对已完成的收购案进行调查之初，CMA 会发布初始执行令（IEO）。这可以确保各公司在没有合并的情况下继续相互竞争，并防止所涉公司在合并调查期间进一步整合。根据 CMA 的说法，Facebook 违反了 CMA 的这项命令。CMA 于 2020 年 6 月就 Facebook 收购 Giphy 一事对其实施了此类命令。

作为该进程的一部分，Facebook 被要求向 CMA 提供定期更新，概述其遵守 IEO 的情况。尽管 CMA 一再警告，Facebook 还是大大限制了这些定期更新的范围。去年，Facebook 还被竞争上诉法庭和上诉法院批评，因为其缺乏与 CMA 的合作，并且在不遵守 IEO 和不按照 IEO 的要求向 CMA 提供最新信息方面“可能被认为是一种高风险策略”。

这是第一次有公司被 CMA 发现违反 IEO，有意识地拒绝报告所有需要的信息。鉴于其向 Facebook 发出的多次警告，CMA 认为，Facebook 未能遵守规定是故意的。因此，CMA 对这一重大违规行为开出了 5000 万英镑的罚单，因为这从根本上削弱了 CMA 预防、监督和纠正任何问题的能力。

另外，CMA 对 Facebook 在未征得同意的情况下两次更换其首席合规官，罚款 50 万英镑。

IT之家了解到，CMA 对 Facebook 收购 Giphy 的调查正在进行中，随着事情的进一步发展，CMA 将与两公司进行建设性的合作。目前还没有做出与收购有关的决定。