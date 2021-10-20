IT之家 10 月 20 日消息，据IT之家网友 @hmdNokia 提供的线索，索尼 Xperia 1 III 新增“青川绿”配色，预售价 7999 元，已开启预售。

索尼 Xperia 1 III 手机于 5 月 20 日发布了国行版本，该机搭载骁龙 888 处理器，配备 21:9 4K HDR OLED 屏，支持 120Hz 屏幕刷新率。

IT之家了解到，索尼 Xperia 1 III 沿袭了老款的设计语言，依然采用 21:9 屏幕，金属框架和玻璃背板，边框右侧配备电容指纹识别器，物理快门按钮采用了两段式，先进的 3.5 mm 耳机插孔依然存在。

索尼 Xperia 1 III 搭载了世界首款 6.5 英寸 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率；从索尼的 Bravia 电视系列借用的 X1 remastering 技术也与 Bravia HDR 一起呈现，前置立体声扬声器上还支持 DolbyAtmos。

相机方面，Xperia 1 III 采用了潜望镜变焦系统，搭载可变焦远摄镜头，可在 70mm 和 105mm 两种焦距之间切换。新机的相机系统可提供 16mm、24mm、70mm 和 105mm 的焦段，涵盖了大多数照片和视频场景。其自动对焦技术来自索尼 Alpha 专业相机，结合 Camera Pro 应用程序，为用户提供专业算法。

配置方面，索尼 Xperia 1 III 搭载骁龙 888 5G 芯片组，配备 4500 mAh 电池，配套 30W 快速充电器，可在 30 分钟内充电 50%。