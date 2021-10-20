Redmi 智能电视 X 2022 款发布：4K 双 120Hz 高刷屏，支持低帧率补偿技术，预售 2699 元起

IT之家 10 月 20 日消息，小米在今日晚间正式发布了 Redmi 智能电视 X 2022 款，定位为“年轻人的新旗舰”，该电视配备 120Hz 高刷屏，其 55 英寸版本的定价为 2999 元，65 英寸版本的定价为 3999 元。

Redmi 智能电视 X 2022 款的外观采用全面屏设计，拥有 97% 的屏占比，采用全金属边框，配合结构平衡设计的金属底座。同时，该电视拥有△E≈2 的专业显示器级色准，支持 10.7 亿色，94% DCI-P3 广色域，具备 AI-PQ、AI-AQ 智能音画调校，同步支持杜比视界、杜比全景声等高端音画标准。

Redmi 智能电视 X 2022 款搭载四核 A73 芯片，配备 3GB+32GB 内存。

Redmi 智能电视 X 2022 款搭载 120Hz 高刷屏，还支持 120Hz MEMC，可以将原本低帧率的画面通过算法补偿到 120 帧，有效减少拖影，还支持 FreeSync Premium，同时引入低帧率补偿技术（LFC），LFC 有助于确保当游戏的帧率低于显示器支持的最低刷新率时，帧会显示多次，以便保持显示设备以更高刷新率保持流畅的游戏体验。

此外，Redmi 智能电视 X 2022 款拥有 HDMI 2.1 接口，使显示设备能够在 4K 分辨率下输出 120Hz 游戏画面，玩家能够体验到高质量的无损游戏画面。该电视还支持自动低延迟模式 （ALLM），能够根据信号内容自动设置为理想的图像模式，自动兼顾游戏场景的低延时体验和普通场景的高画质要求。

IT之家了解到，Redmi 智能电视 X 2022 款 55 英寸、65 英寸售价分别为 2999 元、3999 元，在今日晚间开启定金预售。

其中，Redmi 智能电视 X 2022 款 55 英寸预付定金 100 元抵 400 元，到手价 2699 元；65 英寸定金 100 抵 600 元，到手价 3499 元。两款产品将在 10 月 31 日 20：00 正式开售。