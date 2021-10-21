MacBook 何时上 5G，苹果在下一盘棋

苹果周一召开了今年秋季的第二场产品发布会，发布了两款全新设计的 14 寸和 16 寸 MacBook Pro。这场发布会之前的营销主题是“炸场”。从发布产品来说，苹果的确没有吹牛。

这两款新设计笔记本使用了全新研发的 5 纳米制程的自研处理器 M1 Pro 和 M1 Max。这两款 SoC 芯片参数性能不仅较去年发布的 M1 芯片有巨大飞跃，更是压制了市场所有主流 CPU 和 GPU 产品。与之前苹果 A 芯片性能碾压高通一样，M 芯片对英特尔也是不同赛道的降维打击。

这是苹果打通软硬件全生态的巨大优势所在。苹果不仅自己做软硬件，现在还自研芯片，因此可以几乎“丧心病狂”地根据自己产品需求进行定制，扩大处理器面积，扩充晶体管数量，更可以将 CPU、GPU 以及神经网络引擎都整合到一块 SoC 芯片上。M1 Max 封装晶体管数量达到 570 亿，芯片面积更是 M1 的 3.5 倍，是目前行业面积最大的芯片。而高通和英特尔要为诸多硬件厂商设计通用的处理器，无法像苹果这样随心所欲地进行定制设计。

除了拥有梦幻级别的处理器，新 14 寸和 16 寸 MacBook Pro 还放弃了形同鸡肋的 TouchBar，迎回了用户喜欢的 MagSafe 充电接口、HDMI 接口以及 SD 卡槽。从实用性来说，这两款新品笔记本几乎是完美的产品。

或许 MacBook Pro 唯一的遗憾就是，不支持移动网络。MacBook Pro 要在没有 Wi-Fi 的环境下使用，只能通过 iPhone 的移动热点联网。虽然 iPad Pro 早已支持移动网络，但苹果似乎对 Always-Connected 笔记本这一产品形态毫无兴趣。

为什么苹果不愿意给笔记本支持移动网络呢？显然不是因为没有需求，因为移动办公需要网络连接，而苹果主打 iPad 的轻办公特性都加入了 5G 网络支持。应该也不是技术难度大，支持 LTE 的笔记本早就不稀奇了，各大厂商也从去年开始陆续推出使用高通 5G 模块的 5G 网络笔记本。

相比 iPad Pro 的生产力直接受到 iPadOS 系统的限制，MacBook Air 才是移动办公的最佳选择；但是，苹果就是不愿意给 MacBook 产品线加上移动网络支持。其中的真正原因当然只有苹果自己知道，我们也只能进行猜测和分析。

苹果没有自己的基带芯片或许是核心原因。众所周知，苹果之前没有自己的基带芯片业务，与高通关系恶化之后，全面转向英特尔的基带芯片。

但由于英特尔的 5G 基带芯片迟迟无法商用，2019 年苹果终于对英特尔彻底失望，担心核心业务 iPhone 无法支持 5G 网络会拖累销量竞争力，只能被迫低头与高通达成和解协议，放弃与高通的所有专利诉讼，并且签下了基带芯片采购协议。

得益于高通的 5G 芯片，苹果 2020 年秋季发布的 iPhone 12 系列才首次支持 5G 网络，不仅没有错过智能手机的 5G 时代，更有效促使老用户更新换机，带动 iPhone 销量显著提升。

此前与高通发起专利诉讼战的时候，苹果就组建了自己的移动基带芯片团队，计划未来实现基带芯片自主独立。而在失去苹果这一唯一客户之后，无法及时商用 5G 基带芯片的英特尔果断放弃了智能手机基带芯片业务，作价 10 亿美元卖给了苹果。苹果也成为全球第六家具备 5G 终端芯片能力的厂商。

虽然苹果和高通没有透露和解协议的具体细节，但据外媒此前曝光的采购协议，苹果将在未来四年内继续采用高通的 5G 芯片，直到 2024 年 5 月底。或许在此之前，我们都不会看到具备 5G 网络连接能力的 MacBook。因为让用户通过 iPhone 热点来连接 MacBook 上网，苹果只需要从高通订购一块基带芯片。苹果不愿意在 MacBook 产品线使用高通 5G 基带芯片，在笔记本领域继续依赖高通。

当然也不排除苹果基带业务团队实现技术飞跃，提前交卷的可能性，在 2023 年就可以交付技术成熟的 5G 基带芯片整合到自研芯片之中。此前已经有分析师预期，苹果会在 2023 年秋季交付自己的 5G 基带芯片，可能会先用在 iPhone 上。

另一方面，目前全球 5G 网络还远远没有到普及地步，苹果不需要过早进入 Always Connected 笔记本这个领域，反正可以通过手机的移动热点接入网络。等到 2023-2024 年之后 5G 基础设施足够成熟，苹果再推出 5G 版 MacBook 也是顺理成章。

去年开始的新冠疫情拖累了美国运营商的 5G 网络铺设速度。据市场调研公司 International Business Strategies 估计，到今年夏天美国运营商累计安装了 10 万个 5G 基站，而同期中国 5G 基站已经超过了 90 万个，占据全球总数量的 70%。(注: 工信部最新数据中国 5G 基站已经超过百万。)

由于英特尔拿不出成熟的 5G 基带芯片，此前苹果不得不向高通低头言和。但现在苹果正在加紧研发，未来全线使用自家 5G 基带芯片只是时间问题。如果一切顺利的话，苹果将在 2024 年在 iPhone 用上自家基带芯片，届时我们也有望看到 5G 版的 MacBook。