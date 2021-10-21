腾讯天美成立“F1 工作室”：在全球多地设有团队，研发虚幻 5 开放世界/射击 3A 大作

IT之家 10 月 21 日消息，腾讯游戏首席引擎程序员 毛星云 近日在知乎发布招聘启事，宣布腾讯天美成立“F1 工作室”，专注于原创 AAA 开放世界的全球型工作室正式亮相。

据介绍，“天美 F1 工作室”是天美继 J/T/L 等旗下工作室代号之后，首次启用代表“Future”的“F”新序列。这也是天美内部一个筹备已久但鲜为外界所知的新“番号”。“天美 F1 工作室”在美国洛杉矶、西雅图、加拿大蒙特利尔、新加坡等地均设有团队展开协同研发（Co-dev）。

关于在研项目，有两个要点值得说明：

之前天美公布的几个北美在研的主机 AAA 项目，包括西雅图的射击项目、蒙特利尔的开放世界，其实都是与天美 F1 协同研发的。在保持当地团队独立自主的同时，可以最大化发挥天美自身的研发积累，以及全球研发的协同作用。

天美 F1 工作室旗下另外还有一些尚未公开的 AAA 品质的主机项目，也正在研发中。

IT之家了解到，天美 F1 工作室多款不同画风的主机 AAA 大作都在进行招聘，多款 AAA 级原创 IP 的 PC/Console 项目在研，包括射击/动作等热门玩法，融合驾驶、探索等元素，团队成员覆盖深圳、上海、蒙特利尔、西雅图、洛杉矶、新加坡等，采用虚幻引擎。

最后，毛星云透露了天美 F1 工作室的一些技术储备：