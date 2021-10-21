【IT之家评测室】华硕灵耀 X 14 评测：OLED 触屏 + 个性外屏的旗舰轻薄本

华硕旗下有个灵耀 X 系列，这个系列一直承载着开拓轻薄本新形态的使命，也为轻薄电脑界带来不少科技作品。在过去，华硕曾经推出过双屏轻薄本、OLED 触控轻薄本和独特的 NumberPad 数字小键盘触摸板等。而就在最近，华硕推出了集合了 OLED 触摸屏、前后双屏和 NumberPad 数字小键盘触摸板多个黑科技的新品 —— 华硕灵耀 X 14。

这是一款定位高端的 14 寸轻薄本，目前已经正式上架，原价 9999 元。IT之家此次也是第一时间拿到了它，那么它的产品力究竟如何呢？我们现在就来看看吧。

外观

灵耀 X 14 一拿到手里就能感到一种品质感，因为整机都采用磨砂金属材质，且颜色是非常少见的香槟金色。机身相当薄，薄至 15.9mm，重量约 1.4kg，算比较轻的。虽然轻薄，但是相当坚固，甚至通过了美国军规认证 MIL-STD 810H，更加稳定耐用。

A 面最引人注目的便是突出的个性迷你屏了，这块黑白的屏幕定位接近于一些手机的副屏，可以在不打开主屏的情况下快速阅读时间、电量、通知等信息，同时也可以自定义显示文字，展现自我的个性。

B 面支持单手开合，最大开合角度约 150 度。展开 B 面的过程中转轴会逐渐抬起，提高底部进风量并露出出风口，这个设计非常实用。

展开 B 面后就是一块屏占比很高的 OLED 大屏，一整块的玻璃镜面下覆盖着一块 16:10 的 OLED 屏，华硕今年推出了大量的、不同价位的 OLED 屏幕笔记本，相信技术已经非常成熟。OLED 屏幕拥有色彩鲜艳、功耗低、响应快的优势，具体这块屏的素质IT之家会在下文详细测试。屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，麦克风支持 AI 降噪，可以大大提升会议质量。

C 面键盘部分采用非常独特的设计，整个 C 面几乎都是金属风的设计，左右两边也几乎没有边框，一体化程度很高。键程非常长，打字手感舒适。右上角还集成了电源指纹一体式按键，与下方的空格键都做成了橘红色，堪称画龙点睛。

下方的触控板不仅面积大手感顺滑，还支持独特的 NumberPad 数字小键盘，只要长按右上角的虚拟键，就可以把触摸板变成一个数字小键盘，补足了 14 寸轻薄本没有实体小键盘的遗憾，此时正常的滑动和手势也是没有影响的，堪称黑科技。

最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩，下方有两个 2W 的扬声器开孔，且经过了哈曼卡顿的大师调音，需要注意的是脚垫下面有两颗隐藏的螺丝，有拆机的需求需要拆除脚垫。

侧面接口并没有因为轻薄而减少，作为一台 14 寸的轻薄本，整机共有 1 个 USB Type-A 接口，1 个 3.5mm 耳机孔，1 个 HDMI 2.0 接口，一个 TF 读卡器，两个满速雷电 4 接口，相当全面。标配的适配器也是 100W 的大功率 PD 快充。有趣的是侧边的出风口也做了一个楔形过渡处理，和接口相映成趣，这算是华硕传统工艺，“小翘跟”的铰链设计。在打开 C 面后机身有一定抬起，可带来更好的散热，更符合人体工学，以及更好的音效，看得出来这个模具很用心。

屏幕

这一个月来我们测试了大量华硕的 OLED 屏笔记本，可以看出华硕在这一领域的积累是非常深厚的，并打出了“华硕好屏”的口号。此次的灵耀 X 14 是我们测试的首个触屏 OLED 笔记本，观感和触感都有手机的味道了。

我们把屏幕调整到最高的 2880*1800 90Hz，亮度也手动调整到 SDR 下的最高 400nit（HDR 600nit）。然后用校色仪进行色域色准测试，实测色域覆盖了 100% 的 sRGB，97.8% 的 Adobe RGB 和 99.7% 的 P3 色域，表现非常出色。

当然 OLED 固有的劣势这块屏幕也是躲不开的，主要是调光和烧屏问题。实测这块屏幕在类 DC 调光，一定程度上缓解了眼疲劳。总的来说这块屏幕是非常出色的，唯一遗憾的是这块屏幕虽然支持触控，但表面的玻璃手感比较生涩，希望能尽快优化下。

烧屏是 OLED 的客观问题，华硕也采用了一些软件方法来避免，比如默认黑色主题、自动像素偏移以及屏幕保护程序等，同时日常使用建议打开任务栏自动隐藏，这些都可以在 MyASUS 中进行设置调整。

硬件排布

为了让大家对这台笔记本的硬件有更深入的了解，我们直接把它拆开，边拆边介绍。打开后盖后可以看出，整机采用双风扇双热管牛角式散热系统，低压 i7-1165G7 处理器和双通道的 4266MHz 内存均被覆盖，作为一款低压轻薄本来说是相当给力了。

实测室温 25℃并打开高效模式，一开始可以达到 42W 的功耗，单烤 FPU 15 分钟 CPU 能够稳定在 38W、95℃，性能释放非常棒，这个模具上个 H35 的标压处理器都绰绰有余了。

板载内存为 8G+8G 双通道 LPDDR4X，频率为 4266Mhz，对核显性能的释放能起到一定的帮助作用。

右侧为 AX201 无线网卡，支持 Wi-Fi6 协议，性能很不错。整机只有一个硬盘插槽，升级会比较麻烦。搭载的硬盘是三星的 PM9A1 OEM 版，TLC 颗粒，支持 PCIe 4.0 的协议，速度表现非常好，具体跑分如下：

最下方是一块 63Wh 的电池，作为一台 14 寸的笔记本，这可以说是相当大了，再加上还支持 PD 充电，兼顾续航与快充。

性能

接下来我们就来看看它的理论跑分和实际体验吧。首先是这枚酷睿 i7-1165G7 低压处理器，它拥有 4 核 8 线程的规格，最高可达 4.7GHz。

实测 R15 跑分最高 957 分，最低 931 分，几乎没有性能下降，并且后期“热身完毕”跑分还越来越高了。

R20 单核 553 分，多核 2387 分。

R23 单核 1509 分，多核 6614 分，总的来说是单核性能优秀，多核因为核心数比较少，自然也略显遗憾，期待即将到来的 12 代酷睿能给我们惊喜。

i7-1165G7 后面这个 G7 意味着它搭载了 96EU 的满血核显，配合双通道 4266 内存可以达到不错的性能，TimeSpy 得分为 1762 分，已经超过了 MX350 独显的水平。

在展现日常办公性能的 PCMARK10 中，灵耀 X 14 的得分为 5081 分，可以满足绝大多数的日常办公使用。

在工作之余，想要玩玩常规网游还是没有任何问题的，在《英雄联盟》中，可以轻松运行在最高分辨率和极高特效下，对线帧数一直维持在 120 帧上下，跑满 90Hz 屏幕不成问题，体验很棒。

配置要求更高的《CS:GO》，我们就运行在 1920*1200 分辨率低画质下，运行 BenchMark 可以达到平均 118 帧，同样可以跑满 90Hz 屏幕。

可以看出 intel 的核显还是非常给力的，相比于 AMD 的 Vega 核显有明显优势，用来玩玩 LOL、CSGO、Dota2 之类的网游都可以跑满 90Hz 屏幕。

多屏协作

灵耀 X 14 在出厂时预装了 Link to MyAsus 功能，可以实现与任何品牌的 iOS/安卓智能手机文件互传、屏幕共享、接打电话等功能，通过 Wi-Fi6 网卡和蓝牙实现快速互传。

多屏协同也是现在相当流行的功能，Link to MyASUS 可以把手机的画面投影到电脑上，延迟和画质表现尚可，不过并不能通过触屏才操纵手机，只能作展示之用。这也是兼容各品牌手机带来的副作用。

总结：均衡全面的 OLED 商务本

华硕可以说是在笔记本市场推广 OLED 屏幕这一块做的最积极的了，在短短的一年内，华硕就在 5000 元-40000 元价位全面铺开了高素质的 OLED 屏幕。相比于其它领域，笔记本用 OLED 屏的优势哪怕是普通消费者们也能一眼看出来 —— 鲜亮，明快。

在贯彻高素质 OLED 屏的基础上，灵耀 X 14 还展现出了一些独有的特色，比如精致的设计、NumberPad 触控板和出色的性能，再加上 A 面那独有的个性迷你屏，可以说灵耀 X 14 是一款颇有个性的高端轻薄本。

目前灵耀 X 14 已经正式上架，i7 版售价 9999 元，感兴趣的话可以去了解一下。