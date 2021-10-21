微信 iOS 版 8.0.16 内测版发布：语音通话界面点击后才会展示对方朋友圈

IT之家 10 月 21 日消息，据IT之家网友 @J浪子膏 投稿，继安卓版之后，iOS 版微信也迎来了 8.0.16 内测版更新，此次内测版更新修复了之前版本中新增的一个让人“社死”的功能。

据公众号“JaBi 扎比”测试发现，在之前的微信 8.0.14 版本中，拨打语音通话界面中会自动轮番展示对方的最近三天朋友圈内容，不少网友称之为“大型社死功能”。此次更新后，只会显示一个“看他（她）的近况”按钮，点击后才会开始轮番显示，这样就会避免尴尬情况出现。

除此之外，8.0.16 内测版在微信的设备管理页面新增显示设备名称。此前只会显示设备类型，如 iPad、Mac、Windows 等，更新后设备类型下方会直接显示设备具体名称，登录确认页面中也会显示登录设备的详细名称。

另外，如果你是群主，在群聊的群管理页面可以发现新增了“解散该群聊”的功能。

上述新功能有望在正式版中添加，本次微信 8.0.16 属于测试版，需要通过 TestFlight 平台进行下载。

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