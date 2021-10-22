10 月 22 日消息，近日，据外媒 Foss Patent 披露，OPPO 反诉诺基亚的 4 件 5G 专利侵权案已被德国曼海姆、慕尼黑、汉堡法院立案。有趣的是，上述诉讼地中，曼海姆、慕尼黑同样是此前诺基亚起诉 OPPO 所选的法院，而汉堡则是 OPPO 开辟的另一条战线。

诺基亚诉 OPPO 案是目前最大规模的以 5G 为中心的专利纠纷。此前的消息显示，诺基亚同时在 9 个国家对 OPPO 发起数十起诉讼。如此大动干戈，诺基亚看重的不仅是 OPPO 本身所代表的巨大出货量，更是在为 5G 许可模式铺路。事实上，除了许可协议已经到期的 OPPO，诺基亚即将迎来与三星、苹果等厂商的大规模续约，迫使 OPPO 接受有利于自己的许可条款是诺基亚扫清后续谈判障碍乃至避免潜在纠纷的途径。

不过，OPPO 显然不同于诺基亚以往的对手。正如 Foss Patents 对此案的评论：“第一，OPPO 从来没有侵权历史；第二，OPPO 本身是一个比戴姆勒及其一级供应商更成熟、更有效的诉讼方……OPPO 是不容忽视的，与听任别人摆布相反，这家中国智能手机制造商进行了反击。”

OPPO 反诉诺基亚的 4 件 5G 专利侵权案已被德国法院立案

今年 6 月，诺基亚与 OPPO 之间的专利许可协议到期，双方进入新的谈判周期。似乎双方未能就 5G 专利许可达成一致，7 月，诺基亚闪电出击，在印度、法国、英国、德国等多个司法管辖区对 OPPO 发起专利侵权诉讼。

从外媒披露的诺基亚使用的专利武器、起诉地、起诉对象等情况来看，诺基亚此次出击显然是有备而来。

作为专利诉讼发起方，诺基亚的难缠之处不仅在于其巨大的专利积累量，更在于其手握大量手机通信专利，却已退出了手机制造市场。这意味着手机厂商在谈判中无法与诺基亚形成交叉许可，更无法用手机专利反诉诺基亚。

不过，OPPO 显然也不是一般的专利实施者。经过多年积累，OPPO 专利储备已经跃入全球领先行列。近两年来，其在应对夏普、Sisvel 等一系列诉讼中也显示了强大的诉讼实力。即使面对诺基亚的骤然发难，OPPO 也有能力做出有力反击。集微网获悉，OPPO 已在中国、德国等多个司法区域对诺基亚发起专利侵权反诉。最新消息显示，在德国曼海姆、慕尼黑、汉堡法院的 4 件诉讼已被立案。其中，德国曼海姆、慕尼黑同样是诺基亚起诉 OPPO 所选择的诉讼地。而汉堡是 OPPO 在欧洲开辟的另一条战线，Foss Patents 判断，“汉堡地区法院在标准必要专利（SEP）执行方面是一匹黑马”。

值得一提的是，OPPO 反诉诺基亚所用的 4 件专利 EP3624524、EP3547772、EP3563600、EP3557938，都是 OPPO 原始申请，而非收购所得。4 件专利都是 5G 基站相关专利。考虑到 OPPO 并没有基站业务，这显然是其未雨绸缪为诺基亚、爱立信等只有基站业务的权利人准备的。

虽然 4 件专利都非常“年轻”，还在欧洲专利异议的期限内，诺基亚也有较大可能发起异议申请。但按照程序，欧洲专利局甚至不会在异议期内予以立案。Foss Patents 提及：“OPPO 的侵权案件几乎肯定会在 EPO 的异议审核部门做出任何初步有效性评估之前得到裁决。”

这些迹象显示，对这场“闪电反击战”，OPPO 同样准备充足，也已做出了精彩的应对。

这是一场必然升级的争端

事实上，这是一场从一开始就注定会升级的争端。OPPO 代表的巨大手机出货量甚至可能只是诺基亚对 OPPO 出手的原因之一。据外媒披露，除了 OPPO 之外，诺基亚还将迎来与三星、苹果的重大续约。

对于诺基亚来说，迅速与 OPPO 达成许可协议（以有利于诺基亚的条款），可以避免其他谈判和潜在诉讼。正是因此，诺基亚发起了这场声势远超以往的诉讼。

同样的，5G 时代的到来也是专利实施人，特别是手机厂商争夺话语权的机会。除了正在对抗诺基亚的 OPPO，爱立信与苹果的大战也在全球范围内进行。加上此前爱立信与三星的短暂交锋，围绕 5G 专利许可的博弈已经在专利权利人和实施人之间广泛开展。

连苹果都在质疑诺基亚、爱立信们的不合理专利费率，专利费占营收比例更高、利润率更低的中国手机厂商怎么能够接受这种权利人的“自说自话”？没有了华为挡在前方，OPPO、小米们便被推上了 5G 许可费博弈的前线。作为国内厂商中专利实力仅次于华为的公司，OPPO 偶然又必然地挑起了这一重担。

因此，OPPO 同样不能后退。据集微网了解，除了刚刚曝出已立案的德国曼海姆、慕尼黑、汉堡法院的多项专利侵权诉讼外，OPPO 在中国多个法院也提出了针对诺基亚的专利诉讼，涉案专利均为 5G 基站专利。强势对抗的态度展露无遗。

“OPPO 是个更成熟的诉讼方”

更重要的是，OPPO 确实有能力对诺基亚对抗。过去半年，OPPO 已先后与 Sisvel 和夏普达成胜诉和解，在和解前，无论是国际 NPE Sisvel 还是老牌手机厂商夏普都没能在主动掀起的战争中获得任何一场胜利。OPPO 的专利诉讼实力由此可见一斑。特别是与夏普的和解，OPPO 成功与其达成交叉许可协议，OPPO 专利的质量也被侧面印证。

在与诺基亚的对抗中，OPPO 能够一举在全球多个司法区域发起反诉，所用专利武器还是为诺基亚“量身定制”的 5G 基站专利，更是 OPPO 专利实力的明证。基于此 Foss Patents 将 OPPO 称为“更成熟的诉讼方”。

更重要的是，迄今为止 OPPO 没有任何专利侵权历史。公开信息显示，OPPO 与高通、杜比、爱立信、NTT DOCOMO 等众多专利权人都达成了专利许可协议。诺基亚也曾是 OPPO 在专利领域的合作伙伴之一，双方只是协议到期，没有任何迹象表明 OPPO 拒绝谈判。OPPO 也不止一次重申尊重知识产权的态度。正如其知识产权部高级总监冯英在 OPPO 宣布与 NTT DOCOMO 达成许可协议时所说：“OPPO 一贯倡导建立健康的知识产权生态，主张以友好协商的方式解决知识产权争议”。

根据欧洲处理标准必要专利诉讼的惯例，只要被告证明了其希望获得专利许可的诚意，法院一般就不会下达禁令。而禁令是专利诉讼中最具威力的手段。OPPO 良好的专利许可记录及诺基亚闪电发起诉讼的事实，很难让人相信 OPPO 缺乏获得专利许可的诚意。这也是 OPPO 对抗诺基亚的优势之一。

显然，OPPO 不同于诺基亚此前的对手，诺基亚此番专利战结果如何尚未可知。集微网将继续关注此案后续发展。