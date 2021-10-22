芯片短缺，消息称日产汽车 10 月和 11 月将削减全球产量 30%

10 月 22 日消息，据国外媒体报道，自 2020 年下半年以来，芯片短缺问题就成为半导体行业的主旋律。如今，该问题已经在很大程度上影响了汽车行业，其中包括日本汽车制造商日产汽车。

外媒称，尽管中国和美国等关键汽车市场的需求出现反弹，但日产汽车与其他汽车制造商一样仍被迫减产。

外媒报道称，由于全球芯片短缺，日产汽车将把 10 月份和 11 月份的全球产量计划削减 30%。

据外媒报道，日产汽车已告知供应商，它将在 10 月份生产 26.3 万辆汽车，在 11 月份生产 32 万辆汽车，这两个数字都比之前的预期低了 30%。

今年 5 月份，外媒报道称，由于全球芯片短缺和原材料成本飙升带来的“巨大风险”，日产汽车预计 2021 财年净亏损 600 亿日元，将连续 3 年亏损。

据悉，日产汽车并不是唯一一家受到芯片短缺影响的日本汽车公司，受到影响的还包括本田汽车、丰田汽车。

周四，本田汽车透露，预计将在 11 月初将旗下三家日本汽车组装厂的产量分别削减 10%。继 9 月和 10 月削减全球产量之后，丰田汽车本月宣布，将在 11 月将全球产量削减 15%，原因在于马来西亚和越南的零部件工厂生产放缓。