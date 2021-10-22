停产数月后，苹果官网删除全尺寸版 HomePod 内容，现在只剩下 HomePod mini

IT之家 10 月 22 日消息，据 MacRumors 报道，在 HomePod mini 新颜色发布后，苹果网站进一步清理删除对原版全尺寸 HomePod 的提及内容，这款 HomePod 已经在几个月前停产。

删除对原版 HomePod 的提及，是苹果网站全新变化的结果。随着新的变化，苹果现在只强调 HomePod mini，它现在有全新的颜色。

苹果在 2018 年宣布 HomePod 是其第一个以家庭为中心的主要产品，重点是围绕提供高质量的音频，并与 Apple Music 和 Siri 等服务相结合。

HomePod 发布时定价为 349 美元，最终降至 299 美元，苹果努力以吸引大众的方式推销 HomePod，但产生的销量低于该公司可能的目标。此外，为 HomePod 体验提供支持的 Siri 仍在努力追赶谷歌智能助理和亚马逊 Alexa 的能力。

HomePod mini 设计比原来的 HomePod 小得多，但继续采用相同的 Siri 体验，由 Apple Music 和第三方服务提供支持。与售价 299 美元的原版 HomePod 不同，HomePod mini 售价为 99 美元。最近，HomePod mini 在更多国家和地区上市，包括奥地利、爱尔兰和新西兰。

10 月 19 日，Apple 宣布推出 HomePod mini 的三种全新鲜艳配色 —— 黄色、橙色和蓝色，为用户提供更多在各种空间中表达个性和风格的方式。

IT之家获悉，苹果官方介绍，HomePod mini 身材小巧，身高不足 9 厘米，为用户带来美妙音乐聆听体验的同时，还具有智能助理 Siri 与智能家居功能，并提供内置的隐私和安全保障。HomePod mini 能将各种 Apple 产品及服务无缝集成合一，是 Apple 用户智能扬声器的理想选择。

除了白色和深空灰色，HomePod mini 还将提供三种全新配色。背光触控板、织网、音量图标、编织电源线等细节也会有相配的颜色。HomePod mini 的三种新配色将于 11 月发布，售价仅为 RMB 749。