消息称字节跳动 IPO 或将推迟至 2022 年底

10 月 21 日消息，据《南华早报》报道称，有三名知情人士透露，因监管不确定性，字节跳动可能将上市计划推迟到 2022 年年底。

一位消息人士称，字节跳动是全球最大的独角兽，一些私人投资者对其估值为 4000 亿美元，其上市计划不太可能在明年秋天前获得批准。

与字节跳动投资者关系密切的第二位消息人士表示，上市计划几乎不可能很快获批，还因为监管部门仍在努力制定新的数据法规。

今年 7 月，国家互联网信息办公室对网络安全审查规则进行了重大修订，要求对海外上市前拥有 100 万用户的数字平台进行严格审查。

此前，监管机构宣布对网约车巨头滴滴出行进行网络安全调查，审查结果尚未公布，而新的上市规则的意见征询最近才刚刚结束。目前尚不清楚未来的网络安全审查将如何实施，以及这些审查是否适用于在香港上市的公司。

第三位消息人士向媒体透露，政府建议字节跳动“不要急于”上市。字节跳动今年早些时候在国内子公司的董事会中增加了一名政府代表。

在回应《南华早报》的质询时，字节跳动相关人士重申了 4 月份的声明，即公司没有 IPO 计划。字节跳动还否认了英国《金融时报》8 月的一篇报道，该报道称，字节跳动寻求在 2021 年第四季度或明年初在香港上市。

随着首次公开募股的搁置，一些现有股东正在尝试套现。

彭博社日前报道称，总部位于美国的期权交易公司海纳国际集团 (Susquehanna International Group) 正寻求出售 5 亿美元股票。公司是字节跳动最早也是最大的投资者之一。报道援引身份不明的消息来源称，另一名股东最近出售了其所持股份，对该公司的估值在 3600 亿美元至 3700 亿美元之间。

与此同时，字节跳动今年在中国拓展业务的计划遭遇了几次挫折。在监管进一步加强后，该公司已裁减了在线教育部门的数千人，并缩减了金融部门的规模。

据媒体报道，随着监管进一步加严，字节跳动还解雇了其在温州、浙江金华以及河南洛阳等较小城市办事处的员工。相比之下，在美国前总统封禁企图失败后，TikTok 在国外蓬勃发展。公司上月宣布，TikTok 全球月活跃用户达到 10 亿。