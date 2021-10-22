华为鸿蒙智联解决方案迎来升级，今年新增设备数超过 6000 万

10 月 22 日下午，HarmonyOS Connect 伙伴峰会于东莞举行。华为公布了 HarmonyOS Connect 品牌升级的最新进展，并发布了品类丰富的鸿蒙智联新品，以及全新升级的鸿蒙智联解决方案。

自鸿蒙智联品牌发布以来，HarmonyOS 智能硬件生态快速成长。目前已有超过 1800 家硬件生态伙伴，鸿蒙智联认证产品种类达到 4000 多个，今年鸿蒙智联新增设备数超过 6000 万。

HarmonyOS Connect 全面升级

在“做好产品”层面，鸿蒙智联认证产品的交互方式进行了全面提升，在之前“碰一碰”的基础上，新引入了“靠一靠”、“扫一扫”两种方式；万能卡片方面，新增了服务中心和多设备入口，并在功能和体验上进行了加强，让设备在操作更便捷的同时，体验也更加智能。以智能门锁为例，通过碰一碰等交互方式，全新的万能卡片不仅能显示门锁的基本信息，还能实现指纹录入过程实时可视化交互，从而提升指纹识别率，解决智能门锁打不开、指纹录不准等问题。此外，还可与厂商进行一键互联，提供⼀键报修、维修进度实时跟踪、售后人员位置可视等后期服务。

除了让单设备体验更加智能，鸿蒙智联认证产品之间还能够进行数据共享，在不同场景下形成“超级终端”，让设备更懂用户。加入鸿蒙智联，合作伙伴的产品将实现从单设备智能化，到多设备智慧体的升级，让设备更好用，从而更好的留存用户。比如在运动场景中，手机、手表、跑步机、体脂秤等多设备融合成超级终端，能够在运动前、运动中、运动后多个阶段成为用户的“私人教练”，提供运动方案等专业建议。

全新的 HarmonyOS Connect 软件服务包新增支持垂类应用的带屏设备，并升级了基础服务包、增强服务包以及支持小艺、服务中心、畅连等超级应用在内的应用服务包；HarmonyOS Connec 硬件包则预集成和适配了 11 家 28 款主流芯片以及 11 家 20 款模组，合作伙伴只需直接调用就能快速开发出优质的鸿蒙智联认证产品。此外，合作伙伴的认证上市流程也进行了优化。HarmonyOS Connect 技术认证能力升级，从单月认证 100 SPU 提升到 400 SPU，助力伙伴产品快速上市。

在“卖好产品”方面，华为在通过全场景、多路径卖货渠道给予伙伴全面流量扶持的基础上，为伙伴提供了专属的品牌私域运营阵地和工具。

“运营好产品”层面，针对无屏设备，作为其主要交互方式的万能卡片，从以往单纯操控产品的工具，新增了主动精准服务能力，成为厂商的运营主阵地，让用户需求直达厂商，提升运营效率；针对带屏设备，进行专属的场景化赋能，让伙伴的产品也可根据不同场景，实现服务组合向用户的精准分发，提高产品活跃度。

鸿蒙智联认证新品持续上新

在峰会现场，鸿蒙智联联合中国家用电器研究院及众多家电厂商发布了《搭载物联网操作系统的智能家用电器技术要求》标准，并与新日等出行领域厂商共同发布了《智慧出行电动两轮车智能化》白皮书。

此外，鸿蒙智联还与众多行业合作伙伴发布了多款智能硬件新品，覆盖智能家居、运动健康、智慧出行、影音娱乐、教育办公等场景，更多产品还在持续上新中。