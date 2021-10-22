华为何刚：用户隐私安全为最高优先级，从开机到使用每一步都要用户同意

IT之家 10 月 22 日消息，华为开发者大会 2021（Together）今天在东莞松山湖正式开幕。大会上，华为消费者业务发布了网络安全与隐私保护“四大主张”和“三大承诺”。

IT之家了解到，会上华为提出消费者业务安全与隐私保护的“四大主张”，即自上而下的组织与流程保障、制定严苛的隐私安全原则、与业界权威机构合作构建安全验证体系、向生态伙伴开放华为安全与隐私能力。

同时，华为制定了隐私安全原则，包括数据安全保障、数据最小化、数据端侧处理、透明可控、身份保护。

“我们的标准很严苛，任何不符合安全与隐私保护原则和流程的业务不允许发布。”何刚提到，网络安全和隐私保护是华为践行全场景生态战略的原点，因此，需要倍加“呵护”。

大会现场，何刚也代表华为消费者业务，提出安全与隐私保护的“三大承诺”：

第一，隐私是用户的基本权利，用户的隐私安全在华为是作为最高优先级；

第二，你的数据，全部为你加密，未经你的允许，任何人无法访问你的数据；

第三，你的信息，由你全权掌控，从开机到使用每一步都要你的同意。

生态安全方面，对于应用生态伙伴，华为开放了 4 大安全能力包，10 多个安全能力子集；对于设备生态伙伴，华为共开放了 2 大安全能力包，30 多个安全能力子集。

此外，早在 2018 年华为就设有“华为终端安全漏洞奖励计划”。其中单漏洞最高奖励 150 万元，系统性漏洞最高奖励 800 万元。