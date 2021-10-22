一个人开发游戏 5 年，发售后销量破千万：《星露谷物语》开发者公布新作，依然独自“战斗”

IT之家 10 月 22 日消息，《星露谷物语》开发者 Eric Barone（ConcernedApe）今日公布了他的第二个作品《ConcernedApe's Haunted Chocolatier（ConcernedApe 的闹鬼巧克力店）》。

ConcernedApe 在官网宣布，自己将 10 年时光奉献给《星露谷物语》后，要开始制作下一个游戏了。

在《ConcernedApe's Haunted Chocolatier》中，玩家将扮演一个住在闹鬼城堡里的巧克力师。为了生存下去，玩家必须收集稀有原料，制作美味巧克力，然后在巧克力店出售。

《ConcernedApe's Haunted Chocolatier》目前依然是像素画风，将包含更多的动作 RPG 元素，玩家将可以和城镇里的居民沟通，确定只有单人模式，也只会上架 PC 平台，依然是由他一个人独自开发完成。

为什么是巧克力？我不确定。我认为有时候最好的想法只是昙花一现，而不是经过巧妙的思考。不管怎样，这就是我喜欢工作的方式。重要的是执行力。经过 10 年的实践，我比以往任何时候都更有信心将想法付诸实践。 不管怎样，我认为很多人喜欢巧克力。 在《星露谷物语》中，人们的关注点更为谦逊：靠土地生活，种植粮食，与周围的人和自然联系。然而，在我的下一个游戏中，我想探索更多的梦幻可能性…… 让你超越寻常的体验。这就是神奇鬼魂巧克力的用武之地。

IT之家了解到，ConcernedApe 曾独自一人花费了 5 年时间制作了游戏《星露谷物语》，该作于 2016 年上架后不断维护更新，目前的销量已经突破 1500 万份。

《星露谷物语》是一个牧场类的 RPG 游戏。玩家继承了爷爷在星露谷的农场，但是手头只有最基础的农具和少许的金钱，但玩家得靠此开始新生活。