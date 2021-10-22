英特尔欧洲芯片工厂或落户意大利，目前谈判已进入后期

据报道，三位知情人士今日称，意大利政府正在起草一份报价，试图说服英特尔在意大利投资数十亿欧元以建造一座半导体工厂。

英特尔 CEO 帕特・基尔辛格（Pat Gelsinger）今年 4 月底曾表示，英特尔正在寻求 80 亿欧元（约合 97 亿美元）的公共补贴，用于在欧洲建设一座先进的半导体制造工厂。

据参与相关谈判的知情人士称，意大利已经就潜在的投资与英特尔展开了谈判。据初步预计，这笔投资的价值将超过 40 亿欧元（约合 47 亿美元）。而另一位知情人士称，取决于英特尔的计划，这笔投资最高可达到约 80 亿欧元。

知情人士还称，意大利准备动用公共资金为整体投资提供部分资金，并向英特尔提供优惠条件，包括劳动力和能源成本方面的优惠。据预计，该工厂可为意大利创造 1000 多个直接就业机会。

另一位知情人士称：“意大利政府正在准备一份非常详细的报价，目标是在年底前达成协议。与英特尔的谈判已进入后期阶段，目前还没有达成协议；但如果政府多做些努力，就很有可能将工厂搬到意大利。”

至于工厂地点，知情人士称，潜在的地点包括都灵的米拉菲奥里地区（Mirafiori）和西西里岛的卡塔尼亚（Catania），前者是汽车制造商 Stellantis 的意大利总部所在地，后者是法国-意大利芯片制造商意法半导体的所在地。

对此，英特尔拒绝发表评论。

除了该半导体工厂，知情人士称，德国的德累斯顿（Dresden）目前处于优势地位，有望赢得该项目。

但目前，英特尔尚未做出决定。除了德国，法国也是该巨型工厂的有力竞争者。而对于意大利正在角逐的芯片工厂，波兰也是一个强劲的对手。

知情人士称，意大利工厂将是一家“先进封装”工厂，使用新技术将英特尔和其他芯片制造商生产的零部件组装成完整的芯片。英特尔正利用这项技术来吸引新的客户，如亚马逊的云计算部门。

英特尔 CEO 基尔辛格上个月曾表示，英特尔将在年底前宣布这两家欧洲工厂的选址。此外，英特尔还希望在未来十年内在欧洲大陆投资 800 亿欧元。

除了欧洲工厂，基尔辛格今年 3 月还宣布启动 IDM2.0 战略，计划斥资高达 200 亿美元在美国亚利桑那州建造两座工厂，并向外部客户开放代工，以夺回其在芯片制造业的领先地位。

在半导体芯片领域，英特尔统领行业数十年，但近年来由于新工艺研发不断延后，使其逐渐丧失在芯片制造领域的优势。