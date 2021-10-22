英特尔核心 PC 业务收入下滑，零件短缺、苹果 Mac 转向自研芯片是主因

当地时间 21 日，英特尔公布截至 10 月 2 日的第三季度财报，虽然净利润同比实现 60% 的增长，但其最大收入来源 ——CCG（客户运算事业部），包括 PC 芯片的销售，同比下降 2%，主因是零部件短缺压抑笔电销量，以及苹果 Mac 转向自研芯片。

日经新闻指出，这一结果是在各方争夺市场份额的背景下产生的。本周早些时候，苹果发布了其新款 Mac 笔记本电脑，由苹果自研的最新一代芯片驱动，这被认为是苹果的电脑产品线从英特尔处理器过渡到自研处理器的又一推进举措。

英特尔 CFO George Davis 财报电话会议上表示，“如果不考虑对苹果 CPU 和调制解调器业务的影响，CCG 营收同比增长约 10%。”

与此同时，英特尔数据中心业务也受到挫折。虽然这一业务在第三季度创造了 65 亿美元的收入，同比增长 10%，但低于分析师预期。英特尔表示，这主要是由于中国政府对游戏行业的打击。

CEO Pat Gelsinger 表示，“正如你可能已经看到的那样，中国的游戏行业存在一些监管问题，所有云供应商都在调整其产品以满足新的监管环境。”英特尔预计，中国问题将继续影响其数据中心业务到第四季度。

“我们在中国云市场拥有独特的高市场份额，因此，随着中国云市场的复苏，我们预计该业务领域将出现良好的复苏，我们预计明年将恢复正常。”Pat Gelsinger 补充说。

英特尔预计，公司 2021 年全年营收为 777 亿美元，低于去年创下的 779 亿美元的历史最高记录，部分原因是在中国的表现不佳。其中，DCG（数据中心事业部）全年收入将同比下降到低至中个位数，主因是来自中国的需求减少，以及全行业的供应限制。