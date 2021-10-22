以色列电池创企将在美成立研发中心，4680 电芯仅需 10 分钟就能充满

10 月 22 日消息，据外媒 Electrek 报道，10 月 20 日，以色列动力电池初创公司 StoreDot 宣布，将在美国建立一个研发创新中心，以加快固态电池的研发。

StoreDot 表示，其美国研发中心将设立在加利福尼亚州，但没有透露具体的位置。StoreDot 在美国设立研发中心是为了与其以色列总部的研发中心配合，目标是在 2024 年前实现汽车 XFC（extreme fast charging，超快速充电）动力电池的量产。

▲ XFC 电池设计原理

2017 年，StoreDot 获得了戴姆勒公司的巨额投资，该公司迅速发展，研发成果显著。目前，该公司正在研发 4680 电芯，只需 10 分钟就能充满。

外媒认为，美国研发中心建成后将有利于美国电车行业的发展，可能将与美国车企合作。

一、在美建立研发中心 布局电芯生产计划

StoreDot 发布的一条视频显示，数个 XFC 软包电芯组成一个模组，40 个模组组为一个电池包。使用快充桩充电后仅需 5 分钟就能充满，续航能达到数百公里。

▲ XFC 电池包

9 月初，StoreDot 宣布已经生产出第一款 4680 圆柱电芯，仅需 10 分钟就能充满。4680 电芯的尺寸为 46mm*80mm，是目前最大的圆柱电芯之一。StoreDot 为其申请了充电时间专利，并向整个电动汽车市场开放这项技术。

目前，LG Energy Solutions、三星 SDI 等其他企业也在进行 4680 电芯的试生产，然而 StoreDot 的 4680 电芯独特之处是其非常快的充电速度。

此外，StoreDot 将迅速开展下一代 XED（extreme energy density，极端能量密度）固态电池及其材料的研究，其目标是在 2028 年之前实现规模量产。该公司表示，目前他们正在与多家车企深入讨论合作，并已经向车企送样测试。

StoreDot 的首席执行官 Doron Myersdorf 说道，加州人才济济，这里正处于下一代技术发展前沿。

Doron Myersdorf 同时表示，由于车企需要稳定的动力电池供应，所以 StoreDot 正考虑与美国车企合资建厂，以解决动力电池供应和平衡的问题，同时将在整车工厂附近生产电池。

二、StoreDot 发展迅速 曾研发出 5 分钟快充电池

StoreDot 的迅速发展始于 2017 年，当时，StoreDot 获得了戴姆勒公司 6000 万美元（约合 3.8 亿人民币）的投资。2018 年，又获得石油巨头 BP 2000 万美元（约合 1.3 亿人民币）的投资。在完成两轮大额融资之后，2019 年，StoreDot 研发出了一款电动摩托车电池，仅需 5 分钟就能充满。

外媒 Electrek 表示，虽然 StoreDot 的电池属于锂离子电池类别，但与其他锂离子电池相比，该电池锂含量更少，锗和锡的含量更多。此外 StoreDot 还在该电池的化学材料中加入了抗降解剂，以减缓快速充电对电池寿命的影响。

结语：4680 电芯正成为汽车行业新星

特斯拉发布了 4680 电芯，引发行业关注。据悉，4680 电芯已经处于上车阶段，搭载 4680 电芯的汽车续航能力将得到极大提升。凭着这项技术，特斯拉的市场竞争力也会迅速提升。

电池巨头正在加速研发 4680 电芯，LG、三星等企业都有入局，4680 电芯正在成为汽车行业明星产品。随着动力电池研发企业技术不断创新，产研合作的逐渐深入，相信电动汽车的充电时间和续航里程都会取得巨大突破。而目前部分消费者对电动汽车然仍存疑的几个问题，也许会随之得到解决。