守望先锋：游戏内角色“麦克雷”将更名为“科尔・卡西迪”

IT之家 10 月 23 日消息，今天守望先锋官方宣布，科尔・卡西迪登场。10 月 27 日驰骋《守望先锋》。今年 8 月份，守望先锋发布了一则关于角色“麦克雷”更名的声明。

暴雪和《守望先锋》开发商此前宣布改变原名为 McCree（麦克雷）的英雄角色的名字。IT之家获悉，该英雄是以暴雪员工 Jesse McCree 的名字命名的，他之前是《暗黑破坏神 4》的首席设计师，但现在已经不在该公司了。

▲ McCree（麦克雷）

McCree（麦克雷）名字直接取自暴雪开发人员 Jesse McCree。然而，在加州起诉暴雪广泛的性别歧视后，McCree 是不再在公司工作的三名暴雪高级员工之一。当要求评论时，动视暴雪拒绝说明 McCree 是离开公司还是被解雇。

Jesse McCree 是一位著名的高级开发人员，但在动视暴雪诉讼后的后续调查中，发现 McCree 是“Cosby Crew”（科斯比小组）的一员，该团体的开发人员会在所谓的“Cosby Suite”（科斯比套房）中举办酒精狂热派对。

在《守望先锋》官方账户上的一份声明中，暴雪开发商宣布将把 McCree（麦克雷）的名称改为“能更好地代表《守望先锋》所代表的东西”。此外，开发商还宣布，今后游戏中的角色将不再以真正的开发者或者员工命名。