DSCC：LG Display 广州工厂降低 OLED 电视面板生产成本，已低于韩国坡州工厂

LG Display 在中国广州的工厂通过降低 OLED 电视面板的生产成本提高了盈利能力，该工厂的生产成本比韩国坡州工厂低 14%。

▲ 图源：businesskorea

据 businesskorea 报道，市场研究公司 DSCC 日前预测，与 2020 年相比，LG Display 广州工厂大型 OLED 电视面板的生产成本今年将下降。

据了解，广州工厂于 2020 年开始大规模生产，现在每月可加工 6 万件玻璃基板，坡州工厂每月可加工 7 万件玻璃基板。LG Display 是目前唯一一家生产电视用 OLED 面板的显示器企业。

根据 DSCC 的数据，广州工厂的生产成本在 2020 年之前高于坡州工厂。但 LG Display 通过降低折旧费用、人工成本、管理费用和销售管理费用，降低了广州工厂的总成本。特别是 48 英寸产品，其在中国的生产成本估计比韩国低 13% 至 14%。DSCC 还预测，65 英寸产品也将展现出类似的价格竞争力。

另外，DSCC 预测，LG Display 的大型 OLED 面板销量将从 2020 年的 440 万台增加到 2021 年的 700 万-800 万台，增长近一倍。随着销售量的扩大，按尺寸划分的价格也发生了变化。到 2020 年为止，55 英寸是最便宜的，但从 2021 年开始，48 英寸 UHD 面板的价格将比 55 英寸 UHD 面板便宜 20%。