苹果 M1 Pro MacBook Pro 16 英寸实机开箱照片提前泄露：刘海屏设计，边框更窄

IT之家 10 月 25 日消息，10 月 19 日凌晨，苹果发布了全新的搭载 M1 Pro 和 M1 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro，搭载了新的 Liquid Retina XDR 显示屏。还有更大的物理尺寸和更小的边框、mini LED 高对比度和 120Hz ProMotion 刷新率。

新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 2021 机型将在 10 月 26 日正式上市，现在还未解禁，但这些笔记本的真实“野生”照片和视频开始泄露在网络上。

据 9to5 Mac 报道，越南 YouTuber SANG SÁNG SUỐT 在网上发布了新视频（目前已删）和图片，展示新的 16 英寸 M1 Pro MacBook Pro 在现实生活中的样子，并与旧的英特尔 15 英寸机型进行了对比。

其中的亮点是，你可以看到所有的新端口。HDMI 插槽，3.5mm 耳机插孔，三个 Thunderbolt 端口，以及一个 SD 卡端口，以及用于快速充电的 MagSafe 3 端口。不仅如此，我们还能看到刘海屏凹槽--或“网络摄像头住所”--在 Safari 浏览器中是如何工作的。在这种情况下，一个黑条覆盖了一切，凹槽变得难以察觉。

与英特尔 15 英寸 MacBook Pro 机型相比，这款新的 16 英寸 MacBook Pro 看起来略大，尽管与 16 英寸英特尔机型相比，它显得略小。

这款新的 MacBook Pro 是在苹果的“来炸场”活动中推出的，有两个版本。14 英寸和 16 英寸。IT之家获悉，MacBook Pro 首次配备了 1080p 网络摄像头，与上一款 M1 处理器相比，苹果表示 M1 Pro 芯片可以提供 70% 的性能，GPU 性能比上一款处理器快 2 倍。

不仅如此，虽然新的 16 英寸 MacBook Pro 有点重，但边框更窄更薄。