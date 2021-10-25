蚂蚁支付宝发布理性消费小技巧：支付密码“化简为繁”、逛街时手插在兜里...

IT之家 10 月 25 日消息，今天，蚂蚁集团开设的金融消费科普课程“金融小课堂”第三课开讲，这一期主题为“理性消费”。

周欣悦教授专注于消费心理学领域的研究，她举例说，其实一些小技巧就可以起到管理消费行为的作用，比如把支付密码“化简为繁”、逛街时手插在兜里、手机屏保设置为家人照片等，都有克制、减少冲动消费的作用。

90 后的代表赵晓卉称，随着工作能力和信心的积累，对自我的认同、信心越来越不需要建立在物质追求上。对于如何保持理性、避免冲动消费，她建议培养储蓄的习惯，并为自己设置“消费冷静期”。

倪萍认为，实际上大部分的年轻人都能保持理性消费，会攒钱有理财意识，是“清醒的一代人”。

IT之家获悉，央视财经《中国青年消费报告》显示，年轻人消费前三的领域分别是教育培训、住房和保健养生。近六成的受访的年轻人表示他们只把钱花在刚需上，四成年轻人表示要少买点、买好点。

为了引导理性消费的社会风气，除了开设消费金融的通识课外，去年以来，蚂蚁集团上线了一系列产品举措。去年年底，花呗陆续给部分年轻用户降额。今年初，花呗上线自主调整额度功能。9 月，花呗又上线了“理性消费助手”功能，包括超额预警、进度查看、负债提醒等，方便用户管理自己的消费。