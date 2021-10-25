知乎回应不退款只返币：将安排退款

IT之家 10 月 25 日消息，昨日，央视报道消费者充值虚拟币后申请退款难，知乎、QQ 音乐等平台不退款只返币。据中新网报道，今日，知乎方面对表示，“在央视报道之前，小管家私信用户表示将安排退款了。”

央视报道称，不少消费者都发现，要想在一些网络平台消费，需要购买平台上的虚拟币，然后再通过这些所谓的币，购买商品或者服务。可一旦消费者不想消费需要退款时，却困难重重。央视记者调查发现，消费者在包括腾讯 QQ、哔哩哔哩 B 币等很多网络平台的“虚拟币”都有条例，声称不支持退款或限制，这也是消费者退款难的原因。

对此，律师表示，这些网络平台所谓的“币”其实是一种平台的积分，并不能用于变现或者流通，更不能等同于货币。这些“币”往往只能在平台内部使用，有的甚至连在同一平台内购买商品时，也会受到限制。然而，在消费者选择申请退款时，却以协议规定等借口，以返“币”代替退款。律师表示，网络平台充值只是让消费者的钱暂存于平台，消费者理应享有退款自由，平台“返币不退款”涉嫌强制消费。

IT之家了解到，专家建议，如果消费者与商家平台存在纠纷且协商解决不成的情况下可向经营者所在的当地部门的市场监管部门进行投诉，尽可能减少自身损失。