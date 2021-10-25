腾讯红魔游戏手机 6S Pro 推出战地迷彩限量套装：18GB+512GB 组合，售价 6999 元

IT之家 10 月 25 日消息，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 推出战地迷彩限量套装，搭载骁龙 888 Plus 处理器，18GB+512GB 超大内存组合，售价 6999 元。

从上图可以看到，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 战地迷彩限量套装，采用一半迷彩一半透明的机身设计，全金属战备箱包装，配备定制的手机壳、充电器、双核散热背夹（179 元）、红魔 TWS 真无线游戏蓝牙耳机（299 元）。

配置方面，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 搭载高通骁龙 888 Plus 旗舰 SoC，配备满血版 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，采用 6.8 英寸 1080P + 分辨率 165Hz 高刷 AMOLED 屏，触控采样率可达 720Hz，还有触控肩键、涡轮风扇、第 7 代屏幕指纹，DC 调光等特性。

此外，这款手机配备 4500mAh 双芯电池，支持 120W 充电，风冷急速快充环境下可以实现 17 分钟充满。手机标配 120W 氮化镓充电器。

IT之家了解到，腾讯红魔游戏手机 6S Pro 战地迷彩限量套装已开启预售，将于 11 月 1 日 0 点正式开售，售价 6999 元。