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联想拯救者 Y9000K 2021 探索版预热：mini-LED 屏，最高亮度达 1250nits

2021/10/25 15:03:46 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 25 日消息，联想此前官宣拯救者 Y9000K 2021 探索版，采用液态金属导热技术，与现款拯救者使用的相变硅脂导热系数相比约为 5.9 倍。

据IT之家网友 @Broadwell 投稿，今日联想官方预热，拯救者 Y9000K 2021 探索版不只有液金，还配备了 mini-LED 屏幕背光技术，高达 10000+ 颗灯珠，1152 分区，最高亮度（典型值）达 1250nits

此外，该机的屏幕通过了 DisplayHDR 1000 认证，并支持杜比视界，从纸面数据来看是一块不错的屏幕。

IT之家了解到，联想拯救者 Y9000K 2021 游戏本搭载英特尔酷睿 i7-11800H 处理器（最高 90W）与英伟达 RTX 3060/3070/3080 独显（最高 130/140/165W），支持独显直连，配备 16GB + 1TB 存储，原版首发价 11999 元起：

  • i7-11800H + RTX 3060 版本首发价 11999 元；

  • i7-11800H + RTX 3070 版本首发价 13999 元；

  • i7-11800H + RTX 3080 版本首发价 16999 元。

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关键词：Y9000K

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