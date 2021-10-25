《鱿鱼游戏》太火，韩宽带商索要服务费遭 Netflix 拒绝：会阻碍娱乐公司在韩盈利

北京时间 10 月 25 日下午消息，据报道，在《鱿鱼游戏》等热门影片引发数据流量激增之后，Netflix 公司拒绝了韩国一家互联网供应商要求付费使用其网络的要求，并称此举可能会阻碍娱乐公司在韩国的盈利。

目前，SK 宽带公司（SK Broadband Co.）正在向 Netflix 公司提起诉讼，要求其支付使用费。与此同时，这家流媒体巨头正在就早些时候韩国一家法院拒绝 Netflix 不承担此类费用的请求提起上诉。

Netflix 公司的公共政策副总裁迪恩・加菲尔德（Dean Garfield）在接受彭博社采访时表示，虽然支付网络使用费用对 Netflix 产生的直接经济影响尚不清楚。但随着时间的推移，它很可能会呈“指数级”增长。

包括《韩国时报（Korea Times）》在内的本土媒体于 6 月援引当地法院的报道称，SK 电信估计，仅在 2020 年，Netflix 就需要支付 272 亿韩元（约合 2300 万美元）的使用费。这一数字超过了该公司去年在韩国收入总额的 6%。

Netflix 在韩国的面临的重重官司揭示出该公司在这个全球最令人垂涎的流媒体市场之一所面临的挑战。目前，韩国市场占到 Netflix 公司在亚洲客户的的 15%，占该公司在亚洲地区收入的比例也大致相同。

自 2016 年 Netflix 进入韩国以来，该公司已经花费了超过 10 亿美元用于开发剧集。在华特迪士尼公司和亚马逊公司等竞争对手加大在韩国市场的流媒体投资之际，成本上涨可能会影响收益。

加菲尔德表示，网络使用费将造成一个“不公平、反竞争的环境”，互联网供应商可以向企业收取任何他们想要收取的费用。他说，此举可能会“潜在地限制韩国消费者获得他们想要看到的内容的能力，因为一旦价格变得如此令人望而却步的话，像我们这样的流媒体服务根本负担不起。”

Netflix 估计《鱿鱼游戏》的价值将接近 9 亿美元。加菲尔德表示，他还担心其他国家的互联网供应商可能会效仿韩国供应商收取费用。

他表示：“毫无疑问，一些网络运营商会看到韩国发生的这种情况，并试图复制这种情况，因为这符合他们的利益。”

SK 宽带的一位发言人在一封电子邮件回复中表示，如果 Netflix 公司预计网络使用成本将呈指数级增长，这意味着它的用户也将以同样的规模增长，从而有能力提供足够的收入来支付网络使用费用。这位发言人表示，虽然韩国的内容提供商需要向网络提供商支付费用，但 Netflix 没有，而且它在韩国的用户和流量都在增加，这是不公平的。

这位发言人说道：“互联网不是免费的。不仅是个人，公共机构、政府机构和大学也要支付互联网使用费。”

据韩联社（Yonhap News）报道，韩国一家法院 6 月份驳回了 Netflix 公司的请求，该请求要求 Netflix 确认自己不需要向韩国最大移动运营商 SK 电信（SK Telecom Co.）的子公司 SK 宽带支付此类费用。Netflix 正在对这一判决提出上诉。

据 TechCrunch 报道，SK 宽带上月底提出反诉，要求 Netflix 支付过去 3 年的带宽使用费。该公司表示，截至 2021 年 9 月，Netflix 的网络流量比 2018 年 5 月增加了 24 倍。几周前，《鱿鱼游戏》首次公映，在国际上引起了轰动。

加菲尔德表示，SK 宽带和其他一些本地网络运营商拒绝使用 Netflix 开发的免费系统，该系统可能会吸收 95% 以上的数据流量，但他没有透露其他供应商的名字。

通过这个名为“开放连接（Open Connect）”的系统，Netflix 将把节目存储在自己的服务器上，然后部署到互联网运营商的本地数据中心。然后，这些程序将绕过远程数据传输，被传输给附近的客户。

SK 宽带的发言人表示，开放连接不会改变 Netflix 必须使用提供商的网络来接触用户的事实，也不会有助于降低提供商向用户传输 Netflix 内容的流量成本。

虽然韩国法院称 Netflix 公司会向美国的网络运营商支付费用，但加菲尔德却坚持表示，该公司在任何地方使用网络都不支付任何费用。他说，在一些合作关系中，Netflix 公司和网络供应商分担了该系统的一些技术和营销成本。