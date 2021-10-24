Netflix 网飞买下首个游戏工作室，但不打算继续疯狂收购

IT之家 10 月 24 日消息，Netflix 网飞在 9 月底收购了 Night School Studio 工作室，并宣布进军游戏业。然而，官方向投资者表示，它不打算继续疯狂收购。

▼ Night School Studio 的代表作《Oxenfree》

在本周的财报电话会议上，网飞联合首席执行官 Wilmot Reed Hastings 询问其他高管，他们将如何设定“对 Night School Studio 的期望”。

首席运营官 Gregory Peters 回应道：“收购是要看机会的，不要指望继续疯狂收购下去。它只是一种工具，只有遇到合适的机会才会使用它。”

网飞的财务副总裁 Spencer Wang 补充说：“从我们的往绩中可以看出，我们在收购方面是相当有选择性的。但正如 Gregory Peters 所说，当机会出现时，我会抓住机会，但目前并没有。”

IT之家了解到，Gregory Peters 还透露，Night School Studio 正在开发《Oxenfree II: Lost Signals》，游戏将于 2022 年在 Switch、PS4、PS5 和 PC 上发布。