运营商 T-Mobile 宣布： 延期三个月关闭 Sprint 3G CDMA 网络

IT之家 10 月 25 日消息，运营商 T-Mobile 宣布，将把 Sprint 3G CDMA 网络的关闭计划推迟三个月，以确保其“合作伙伴”有时间帮助客户完成过渡。

T-Mobile 最初计划在一月份逐步淘汰该网络，该日期现已推至 2022 年 3 月 31 日。T-Mobile 在一份声明中表示：“最近越来越明显的是，其中一些合作伙伴没有履行其帮助客户过渡的责任。所以，我们代表他们挺身而出。”

据 The Verge 报道，T-Mobile 的声明没有提到合作伙伴的名字，但很可能指的是 Dish Network。双方对 T-Mobile 宣布关闭 Sprint 3G CDMA 网络的消息产生了分歧，因为这将对 Dish 的 Boost Mobile 客户产生影响。

IT之家了解到，作为 T-Mobile/Sprint 合并的条件之一，Dish 于 2020 年 7 月收购了 Boost Mobile，目标是让 Dish 取代 Sprint 成为美国第四家无线运营商。在 T-Mobile 宣布计划关闭 Sprint 的 CDMA 网络后，Dish 董事长 Charlie Ergen 表示正在尽一切努力迁移其客户。

但 T-Mobile 首席执行官 Mike Sievert 在一篇博客文章中写道，Dish“在让客户升级到卓越的 4G/5G 世界方面拖拖拉拉。” 司法部在 7 月的一封信中告诉 Dish Network 和 T-Mobile，它对 Sprint 遗留网络的关闭表示“严重关切”，并敦促双方采取“一切适当措施”，以减少对仍有依赖的客户的影响。