【IT之家评测室】iQOO Z5x 评测：5000mAh 超长续航，轻松用上一整天

近日，iQOO 发布了一台主打长续航的均衡千元机 ——iQOO Z5x，它搭载了天玑 900 处理器，120Hz LCD 屏，5000mAh 大电池和 44W 快充，同时它还有着非常独特的砂岩后盖材质，是一台相当有特色的手机。

目前 iQOO Z5x 已经开售，6+128GB、8+128GB、8+256GB 三个版本分别为 1499 元、1599 元、1799 元，双十一到手更低。IT之家也是提前拿到了砂岩橙配色，在接下来的文章中，笔者将为大家全面地展示这款手机的表现。

一、外观设计

iQOO Z5x 采用了 iQOO 常用的跑车式风格，整机观感非常灵动年轻。机身三围为高度：163.95mm 宽度：75.3mm 厚度：8.57mm，重量为 189g，完全不像一台 5000mAh 的大电池手机，握持手感相当轻便。

iQOO Z5x 的正面是一块 6.58 英寸 FHD + 分辨率的 LCD 水滴屏，屏占比约 90.61%。这块屏幕支持 96% NTSC 色域和 DCI-P3 电影级广色域，并且最高极限亮度可以达到 650nit，在 LCD 屏中是比较亮的，在阳光下也能看得清。

同时这块屏幕也支持 120Hz 的高刷新率：它提供了 60Hz、90Hz、120Hz 和“智能切换”五个档位供用户选择，当用户选择“智能切换”时，系统则会检测用户的触摸操作，有触摸时切换为高刷新率，3 秒内没有触摸操作，则切换为 60Hz 刷新率，起到降低屏幕耗电量的作用，达到性能与功耗平衡。

当然采用 LCD 屏的客观劣势也是存在的，一是下巴会粗一些，二是没有屏幕指纹，因此 iQOO Z5x 采用了侧边指纹的设计。

iQOO Z5x 采用了独特的砂岩后盖材质，摩擦力非常强，摸起来手感像细腻一些的砂纸。边框同样也是塑料的，但做了仿金属的涂层。侧边集成了下凹式电源指纹一体式按键，同时普遍缺席的耳机孔也得以再次出现。

后盖的左上角是一个双摄的矩阵，半透明的双层镜头盖板很有科技感。

随包装附带的充电套装为 44W 的规格，为 vivo 私有协议。同时 iQOO Z5x 也兼容通用的 QC2.0 协议。

二、均衡性能，超低功耗

iQOO Z5x 搭载了天玑 900 的处理器，天玑 900 采用台积电 6nm 工艺打造、八核 CPU 架构设计，拥有 2 颗 Arm Cortex-A78 大核，主频高达 2.4GHz，配合 Mali-G68 GPU，功耗非常低。为了更好的持续释放性能，iQOO Z5x 也可以开启 Monster 模式，在该模式下性能释放会更加激进，以下测试也将在这个模式下进行。

在代表 CPU 理论性能的 GeekBench5 中，iQOO Z5x 获得了单核 668，多核 2095 的分数，与骁龙 855/778G 相当，表现还是不错的。

在偏重 GPU 性能的 3DMark wild life stress 中，iQOO Z5x 获得了最高 2020 分，最低 2014 分的成绩，稳定性 99.7%，即便是长时间的性能输出也几乎没有降频，可见天玑 900 的发热是相当之低。

在展现综合性能的安兔兔 V9 中，iQOO Z5x 获得了 471711 分的成绩，表现不错。

从上面的理论数据来看，iQOO Z5x 的表现还是不错的，尤其是温度非常之低，那我们接下来就来看看它的游戏体验如何吧。游戏前有一点是需要注意的，这块屏幕支持 240Hz 的触控采样率，触控相应很迅速，相信能在游戏中占得先机。

首先是最新上线的《英雄联盟手游》，这个游戏确实不是很吃配置，我们直接开到最高画质 60 帧，依旧是全程稳稳的 60 帧，游戏过程中没有发生任何掉帧，同时手上也没有热感。

30 分钟平均功耗为大约 2600mW，功耗还是很低的。

《和平精英》最高可以开到流畅画质 60 帧，在整个游戏过程中都没有任何卡顿掉帧，甚至几乎没有热感，游戏体验非常出色。

30 分钟的平均功耗为 2400mW，相当节能。

在《使命召唤手游》中，同样可以开到流畅画质 60 帧模式，整个游戏体验是非常流畅的，同样没有发生过卡顿，30 分钟平均帧率为 59.6 帧。

30 分钟平均功耗约为 2333mW，同样没有热感。

看来，大部分主流手游天玑 900 都能轻松应对，甚至连发热都懒得发，那我们接下来就用《原神》来考验一下它吧，这款游戏的压力是相当大的，我们开到低特效 60 帧，实际竟然体验还是比较流畅的，除了加载地图的时候会有 3-5 秒的卡顿外，其他时候体验都不错，最终 30 分钟平均帧率为 48.6 帧，可以说如果对画质没有特别高的要求的话，iQOO Z5x 完全可以满足我们对《原神》的需求。

30 分钟平均功耗仅为 3000mW 左右，室温 23℃下，整机最热处也只有约 35℃，这个温度属于笔者测过的手机中非常凉爽的那一批了。

这次还有一个升级是电池，iQOO Z5x 不仅处理器功耗低，电池更是非常的大，达到了 5000mAh，在 3 个小时的重度使用下，仍然剩余 59% 的电。这样霸道的续航日常使用 1-2 天也没有任何问题。

虽然它用的慢，可是它充的快呀，iQOO Z5x 搭载的 44W 快充可以在大约 30 分钟充到 67%，大约 55 分钟内从 1% 充到 100%，这个日常使用相当安心。

三、相机样张

毕竟是定位性价比的千元机，iQOO Z5x 的相机模组的优先级相对来说就没有那么高了。它采用了 5000 万像素主摄 + 200 万像素微距相机，传感器数据如下。

主摄白天的成像素质尚可，但颜色就非常寡淡了，因为底比较小，所以解析力也欠些火候。总的来说对于这个价位来说也就是能扫码即可。

总结：给 LCD 党的省心长续航

在一段时间的体验当中，给我印象最深刻的就是在性能满足日常使用的前提下，做到了超低的功耗和超长的续航。得益于 5000mAh 的大电池和 44W 的快充，日常使用完全没有续航焦虑，同时机身也保持了 189g 的舒适握持感，是一款比较均衡省心的 5G 中端机。

目前 iQOO Z5x 已经开售，6+128GB、8+128GB、8+256GB 三个版本分别为 1499 元、1599 元、1799 元，预计双十一可以用更低的价格买到，感兴趣的话可以了解一下。