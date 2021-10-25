联想发布 ThinkPad X13 锐龙版超便携商旅本：锐龙 Pro 5650U 处理器，5999 元

IT之家 10 月 25 日消息，今日，联想发布了 ThinkPad X13 锐龙版超便携商旅本，预售价为 5999 元。

ThinkPad X13 锐龙版整机采用轻薄化设计，轻至 1.3kg，薄至 17.9mm，该笔记本还配备 13.3 英寸 FHD 屏幕，采用 16:10 屏幕宽高比，支持 100% sRGB 高色域。

在性能方面，该笔记本搭载全新 7nm AMD 锐龙 Pro 5650U 移动处理器，拥有 16GB LPDDR4x 高频内存和 512GB 存储，还配备全功能 USB-C 接口。

此外，该笔记本还搭载 54.7WHr 大容量电池，支持快充技术，1 小时即可将电池电量充至 80%。该笔记本还配备全新升级的 WiFi 6 双天线网卡，传输速度较上一代提升约 3 倍。

该笔记本还采用经典 ThinkShutter 物理黑阀设计，拨动即可锁闭摄像头，阻挡来自网络的窥探。该笔记本还支持指纹解锁。

ThinkPad 键盘配备了由 Trackpoint 小红帽及三键组成的光标操控技术，是取代鼠标的巧妙解决方案之一。ThinkPad 键盘内置 X 型支撑，更加稳定耐用。

IT之家了解到，联想 ThinkPad X13 锐龙版现已在京东上架，预售价格为 5999 元，定金为 200 元。



