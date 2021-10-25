小米 MIX FOLD 推送 MIUI FOLD V12.5.1.0 更新：支持与电脑跨屏协作、信息接力、文件传输等

IT之家 10 月 25 日消息，小米 MIX FOLD 折叠屏手机现已推送 MIUI FOLD V12.5.1.0 稳定版更新，大小为 1.4GB。

MIUI FOLD 增强版

全面流畅，更低功耗。

【焦点计算】

依据场景的智能算力调度机制，提升全机型流畅度。

【液态存储】

灵敏且高效的文件存储机制，提升系统抗老化能力。

推荐

新增更多系统应用支持自由窗口、分屏，多任务办公更高效。

优化系统应用的 UI 布局适配内外屏，大屏显示更高效。

修复系统应用内外屏切换连续性问题，开合手机后应用不再重启。

修复大字体下显示的问题。

修复三方应用适配的问题。

系统

优化主屏幕声音提醒弹窗样式。

优化经典导航键位置，避免误触。

优化内外屏翻折 AOD 设置页展示效果。

修复智能助理闪退、无响应、停止运行、显示异常等问题。

修复智能助理在内外屏适配的问题。

此外，该版本还新增 MIUI+，实现和电脑跨屏协作、信息接力和文件传输。

IT之家了解到，小米 MIX FOLD 在 2021 年 3 月 30 日发布，是小米首款折叠屏手机，搭载高通骁龙 888 芯片，内置 5020mAh 电池，支持 67W 快充。