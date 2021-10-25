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小米 MIX FOLD 推送 MIUI FOLD V12.5.1.0 更新：支持与电脑跨屏协作、信息接力、文件传输等

2021/10/25 21:15:57 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 25 日消息，小米 MIX FOLD 折叠屏手机现已推送 MIUI FOLD V12.5.1.0 稳定版更新，大小为 1.4GB。

MIUI FOLD 增强版

全面流畅，更低功耗。

【焦点计算】

依据场景的智能算力调度机制，提升全机型流畅度。

【液态存储】

灵敏且高效的文件存储机制，提升系统抗老化能力。

推荐

  • 新增更多系统应用支持自由窗口、分屏，多任务办公更高效。

  • 优化系统应用的 UI 布局适配内外屏，大屏显示更高效。

  • 修复系统应用内外屏切换连续性问题，开合手机后应用不再重启。

  • 修复大字体下显示的问题。

  • 修复三方应用适配的问题。

系统

  • 优化主屏幕声音提醒弹窗样式。

  • 优化经典导航键位置，避免误触。

  • 优化内外屏翻折 AOD 设置页展示效果。

  • 修复智能助理闪退、无响应、停止运行、显示异常等问题。

  • 修复智能助理在内外屏适配的问题。

此外，该版本还新增 MIUI+，实现和电脑跨屏协作、信息接力和文件传输

IT之家了解到，小米 MIX FOLD 在 2021 年 3 月 30 日发布，是小米首款折叠屏手机，搭载高通骁龙 888 芯片，内置 5020mAh 电池，支持 67W 快充。

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关键词：MIUI小米 MIX FOLD

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