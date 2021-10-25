紫光国微发布 2021 年三季度报告，净利润增长 112.90%

10 月 25 日晚间，紫光国微（002049.SZ）发布 2021 年三季度报告，前三季度公司实现营收 37.90 亿元，比上年同期增长 63.33%；归属于上市公司股东的净利润 14.57 亿元，比上年同期增长 112.90%。公告显示，报告期内，公司所处各细分行业下游需求旺盛，订单饱满，特种集成电路业务产品竞争力强、客户认可度高，交付能力持续提升，营业收入和净利润均保持高速增长；智能安全芯片业务收入快速增长，盈利能力改善显著。

三季度内，紫光国微“第二增长曲线”成效显著，“超级智慧芯”生态版图日益完善。紫光数字人民币解决方案首度亮相服贸会，该方案采用内存加密存储、总线加密存储、电气环境监测等技术，建立起一套全方位保障安全存储、安全运行、安全连接的可信安全机制，契合数字人民币硬件钱包对交易性、安全性、可靠性的高标准严要求，公司正在积极配合运营机构推动数字人民币在多个试点城市进行试运行。

通信领域，创新产品超级 SIM 卡在量子安全通信方面取得了成功实践，将广泛应用于量子加密通话、量子加密视频会议、量子安全金融支付等丰富场景中。汽车电子领域，“超级汽车芯”已经切入车规级通用安全芯片和车规级晶振等多个汽车细分赛道，通过募集可转债资金，投入车载控制器芯片、面向 5G 车联网 V2X 的高性能安全芯片等项目，进一步推动国产汽车芯片的研发与产业化。此外，公司与中广瑞波、云启智慧、微网优联达成战略合作，推动智慧网联、智慧教育、智慧金融等领域业务发展和产品延伸。

紫光国微董事长兼首席执行官马道杰表示，“后疫情时代”，数字化已经成为驱动创新发展的重要抓手。5G、物联网、车联网、金融科技等领域增长空间巨大，对高端芯片的需求也将呈现指数级增长。紫光国微面向这些领域持续开拓“第二增长曲线”。