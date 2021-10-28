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AGM G1/Pro 系列户外旗舰手机发布：支持热成像功能，3699 元起

2021/10/28 16:00:37 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 28 日消息，户外三防手机公司 AGM 今天下午举行了 AGM G1“登月计划”新机发布会，正式发布了 AGM G1 系列手机，该系列定位在更极端的环境使用的手机。

AGM G1 系列采用行业高难度一体化机身，并且采用了全新的模块化“底盘架构”，让新机拥有了扩展的可能。

AGM G1 系列手机采用宽工作温度电池，内部代号“北极芯”。“北极芯”是 AGM 特别定制研发，能有效抗低温。通过特制的溶剂在低温环境之下提高电池的活性，让电池在零下 30 度能正常供电。同时热循环系统使 CPU 的热量均匀分布机身四周，为电池提供热保护。电池容量为 6200mAh，零下 30°C 可用一天。

AGM G1 系列作为户外三防手机，其重量自然不轻，Pro 版重达 370 克，为了提高内外防摔保护，新机关键部位金属化，分布在电池，主板等地方。同时采用了高韧性的 C 型保护角和“悬浮边框”，在手机跌落的时候可以起到最外层的保护作用。手机还支持 IP68 MAX、IP69K、MIL-STD-810H 认证，防水防冻，水下可浸泡 1 小时，可承受零下 30 摄氏度冰冻，抗 100BAR 80 摄氏度热水冲刷，提供进水保修、碎屏保修。

AGM G1 系列的厚度达到了 15mm-23mm，官方称是因为使用了采用 Smart PA 芯片 (“智能功率放大器) 的 3.5W 腔体喇叭, 加入了输出信号的反馈，最明显的就是音量更大，响而不破，效果更好。同时影响厚度的还因为采用 6.53 英寸的金刚屏。专为户外定制而生，不追求屏占比，优先考虑可靠性和坚固程度。比普通手机屏幕的 0.55mm 更厚，达到了 0.85mm，使得在跌落、冲击等情况之下，拥有更高的防摔强度。

AGM G1 系列搭载红外夜视摄像头，支持夜视功能，可在无光源环境下拍摄黑白照片，并支持隐藏摄像头检测功能。AGM G1 系列顶部搭载激光测距模块，支持 20m 范围测量距离，理论精度可达 1mm。AGM G1 Pro 还支持热成像技术，可拍摄照片、视频，并能立刻输出热成像图像数据。此外，AGM G1 系列还搭载一颗 4800 万像素主摄、一颗 200 万像素微距摄像头以及 2000 万像素前置摄像头。

性能方面，AGM G1 系列采用骁龙 480，在基带方面进行了升级与优化，支持 SA/NSA 双模组网，Sub-6GHz，而且最高上行速率比骁龙 690 还要快 240MHz，达到了 900MHz，最高下行速率则依旧是 2.5Gbps。

IT之家了解到，售价方面，AGM G1 售价 3699 元，AGM G1 Pro 售价 4999 元，现已经开启预约，10 月 31 日 20:00 开售。

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