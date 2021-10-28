6999 元起/RTX 3060 显卡，Redmi G 2021 锐龙版游戏本再次开启预约

IT之家 10 月 28 日消息，今日小米表示，Redmi G 2021 锐龙版游戏本再次开启预约，将于 10 月 31 日晚 8 点再次开售，重回 6999 元的首发价，笔记本搭载 RTX 3060 显卡，16GB 内存 + 512GB SSD。

这款游戏本于 2021 年 9 月发售，搭载 AMD 锐龙 R7 5800H 处理器，其具有 8 核 16 线程，加速频率 4.4GHz。性能方面，CPU 最大性能释放可达 70W，RTX 3060 显卡最高性能释放可达 130W。二者同时使用时，可以实现 45W+115W 的性能释放。

笔记本支持显卡直连功能，不经过 CPU 核显即可输出至屏幕，提高游戏性能。产品标配 80Wh 大电池，标配 230W 大功率电源适配器。

Redmi G 2021 锐龙版游戏本的散热器采用了 5 根纯铜热管，配备双 12V 大直径风扇，每个风扇具有 90 片 LCP 扇叶，同时散热器具有四出风口。

IT之家了解到，这款笔记本标配 144Hz 1080P 屏幕，具有 300nit 最大亮度，覆盖 100% sRGB 色域。笔记本除了支持专用电源接口，还可以使用 Type-C 接口进行 PD 100W 充电。

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