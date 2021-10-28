【IT之家开箱】vivo X70 Pro“独白”配色图赏：超稳微云台，亮眼“熊猫机”

IT之家 10 月 28 日消息，vivo X70 Pro 于 9 月 9 日正式发布，搭载三星 Exynos 1080 处理器，售价 4299 元起。IT之家拿到了 vivo X70 Pro 的“独白”配色，为大家带来开箱图赏。

vivo X70 Pro 的包装盒采用了哑光的纯黑设计，印有亮面的 X70 Pro 字样，以及蔡司小蓝标。

打开手机盒，手机本体静静躺在其中，右侧写有“超稳微云台”字样，这也是该机的主打卖点之一。

拿出手机，下方是一整套配件，如今在旗舰手机中很少见到的充电头、耳机，vivo X70 Pro 都没有缺席。

vivo X70 Pro 的“独白”配色采用了简洁一体的纯白后盖，顶部与底部均采用棱线设计，机身背部采用汀步云阶设计，实现呼吸感与趣味感的平衡。

vivo X70 Pro 拥有 4450mAh 电池，支持 44W 闪充，机身厚度为 7.99mm，重量为 185g。

该机采用定制的 IMX766V 大底传感器，配备第二代 CFA 以及索尼全新的 +α 减反工艺，综合感光性能较上代提升 56.25% ；不仅如此，全新微云台融合防抖，由微云台的主动复位与画面的瞬时冻结功能组成，最快能做到帧帧复位，帧帧清晰。

vivo X70 Pro 不仅拥有定制索尼大底芯片 IMX766V、独家新一代微云台、蔡司光学镜头、自研专业影像芯片 V1，还有 VIS 五轴视频防抖、全系激光对焦、超逆光纯净夜景等功能。

标配蔡司 T * 镀膜，可增强可见光通过率，提高画质并准确还原物体色彩，同时降低反射率，改善鬼影杂散光等负面效果，还原纯净“视界”。

从正面来看，vivo X70 Pro 前置 3200 万高清自拍镜头，正面为一块 6.5 英寸 3D 柔性曲面屏，支持 120Hz 高刷与 240Hz 采样。

较窄的下巴搭配优质的曲面屏，再辅以“熊猫机”的前后配色，虽然没有 X70 Pro+ 上那块 2K E5 屏，但整体观感依然可圈可点。